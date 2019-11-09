為洪慈庸打氣 陳菊︰挺台灣女兒

陳菊到神岡購買韭菜盒，要帶去慰勞立委洪慈庸神岡競選總部工作人員。（記者歐素美攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者歐素美／台中報導〕總統蔡英文及立委洪慈庸神岡競選總部九日成立，前行政院長賴清德將出席，是否代表「蔡賴配」成定局？總統府秘書長陳菊昨受訪指出，是否出席與蔡賴配無關，副總統人選是總統的權利，強調「總統是有智慧的人，不急啦！尊重總統」。

總統府秘書長陳菊因九日另有要事，提前於昨天購買韭菜盒及紅豆餅等小吃，到神岡為洪慈庸加油打氣，表示洪慈庸參選具有重大意義，呼籲選民支持台灣的女兒，讓優質立委高票連任。

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媒體詢問蔡賴配是否成定局？陳菊回應，「你的問題與事實無關」，副總統人選是總統的權利，總統是很有智慧的人，台灣在最困難的時候，民進黨所有菁英都要團結合作，賴清德來是為慈庸加油打氣。

媒體再問「蔡賴配，你是否居中穿針引線」？陳菊說，「賴清德是很年輕的時候我的兄弟，我對他一直很關心，但最近忙著助選，很久沒有看到他」，蔡總統何時宣布副總統的人選，尊重總統的決定。

自認不適合出任蔡英文競總主委

至於是否出任蔡英文總統競選總部主委？陳菊說，「我是總統府的秘書長，要表達行政中立，適不適合擔任競選總部主委，內部有討論，我是認為不適合，但不管任何人當，我確定我都是助選員」。

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