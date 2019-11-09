超過800名醫界人士齊聚挺小英！蔡英文：我需要再4年

蔡英文總統9日出席連任全國醫師後援會大會師活動，除親自授旗，也拜託現場醫師除支持小英，也要為立委候選人拉票，並把政黨票投給民進黨。（記者張嘉明攝）

2019-11-09 14:51:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣醫界挺小英！「蔡英文總統連任全國醫師後援會大誓師」今日在圓山大飯店舉行，現場超過8百名醫師現身高喊「小英必勝」、「蔡英文凍蒜」力挺連任。總統蔡英文致詞呼籲，「我需要再4年」來繼續做改革、強化國防、鞏固外交及顧主權，總統一定要連任，國會一定要過半，未來4年要和大家一起打拼讓台灣更好。

具醫師背景的民進黨立委邱泰源表示，今天誓師大會有全國醫界以理事長為主的各後援會，現場超過800名醫師來到現場，擠不進來的夫人領導在外觀看，大家要肯定蔡總統「抗中保台」國策，希望全國5萬名醫師支持蔡英文連任。

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邱泰源指出，要一起誓言為全民健康全力以赴，蔡英文總統維持堅定守護台灣主權，讓台灣受到國際社會肯定，台灣是華人社會民主楷模，蔡總統的改革是全方位的，今年經濟成長率更可望重回亞洲四小龍之首。

蔡英文為醫師夫人抱屈說，今天有許多醫師及夫人們到場，邱泰源剛剛說各位的領導被隔絕在外，這算什麼領導，哪有領導在外面的，哪有領導這麼委屈的，「等下我出去一定要跟她們握手！」

蔡英文開玩笑指出，要特別一提邱泰源這幾年做立委「從大號變成比較小號」，不過還是胖胖的，至於有沒有白白的，就大家就自己去判斷，不過邱擔任立委這幾年替大家解決很多議題。

蔡英文呼籲，要跟大家拜託一件事情，總統一定要連任，「我需要再4年」；現在有醫師高喊「邱泰源也要4年」，力挺將邱納入不分區立委名單。蔡英文聞訊笑說，在政界這麼久，邱泰源擔任立委和陳時中擔任部長這真的是最好組合，解決了很多問題。

蔡英文談及，感謝醫師朋友投入長照2.0服務，過去她剛上任長照預算只有50億元，明年預算會高達400億元，而且400億元不是天花板，以台灣現在醫療體系加上長照2.0，台灣未來應是亞洲數一數二可以安居的地方。

蔡英文強調，今年連三季經濟成長率都是亞洲四小龍第一，台灣經濟是全球四大創新國之一，經濟發展也很穩定，相信以過去3年多打下基礎，能夠在未來10年持續發展及提升，未來4年台灣經濟會更好，科技發展更會持續領先。

蔡英文表示，未來4年還會繼續改革，讓台灣經濟和各方面轉型，未來要讓台灣社會安全網絡更完整，讓醫療做的更好。還要強化國防自主，讓台灣能自我防衛，同時還將深化國際外交，讓國際知道台灣處境，更能支持台灣民主自由。最重要的是，未來還要做一件事，那就是顧主權，「未來要做這麼多事情，要特別拜託大家，我們國會一定要過半！」

蔡英文總統9日出席連任全國醫師後援會大會師活動。（記者張嘉明攝）

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