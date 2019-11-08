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確定啟動輔選！ 侯友宜鬆口：行政中立仍應扮演政黨角色

侯友宜表示，自己是政務官、政黨的一員，假日或下班時間也將安排一些輔選行程。（記者周湘芸攝）

侯友宜表示，自己是政務官、政黨的一員，假日或下班時間也將安排一些輔選行程。（記者周湘芸攝）

2019-11-08 18:15:08

〔記者周湘芸／新北報導〕2020大選倒數，新北市長侯友宜近日於市政會議告誡全市29個區長，要求嚴守行政中立原則，引發外界好評。他今天也透露，面對市政行程絕對優先，但自己同時也是政務官、政黨的一員，假日或下班時間也將安排一些輔選行程。

侯友宜今表示，在選舉之際，黨和行政的分際仍要劃分清楚，而自己現在是國民黨黨員、是政務官，選舉時仍必須負起輔選的責任，但也強調，絕對不能影響市政，要以市政為最大考量，會利用假日和下班時間，在不影響市政的前提下進行輔選。

侯友宜說明，先前要求區長行政中立，就是希望不要因為他和一位候選人拍攝照片，大家就隨風轉舵跟著支持。尤其現在選戰倒數，會越來越激烈，政務官在下班時間必然有要做的工作，若有空、有能力仍要扮演好應該做的政黨角色，替支持的立法委員輔選。

另也有市府官員透露，侯友宜為保持行政中立，更嚴格下令地方事務官不可公開參與造勢場合，並呼籲各局處首長避免出席，如有違反，絕不寬貸。

侯友宜強調，自己第一次出來選舉就曾說，「如何團結中華民國讓台灣往前走是最重要的。」希望所屬的候選人都能好好談政見，因為惡意攻擊或抹黑別人，不但製造感情撕裂，更讓中華民國不能團結。

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