啟動輔選？ 侯友宜︰區長應嚴守行政中立 勿惡意攻擊候選人

新北市長侯友宜今天在市政會議要求區長等事務官必須嚴守行政中立。（記者賴筱桐攝）

2019-11-06 11:29:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕距離2020大選剩下66天，新北市長侯友宜日前與立委參選人拍攝定裝照的消息曝光，外界解讀他將啟動輔選行程。不過，侯友宜今天當面告誡全市29個行政區長，事務官必須嚴守行政中立，絕不能惡意批評或攻擊任何候選人。

侯友宜今天在市政會議上，提及第一次選舉的初心，他表示，台灣幾十年來經濟無法跟其他國家並進，就是因為太多的政治口水與對立衝突，找不回台灣團結的力量，他之所以參選，是為了找回當年原有純樸、認真努力、打拚做事的台灣精神，捍衛中華民國團結的力量，不分任何黨派、顏色，心中只認國家的顏色。

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侯友宜表示，區長是事務官，最重要的是不能違反行政中立，努力為市政打拚，區長不是政務官，不需要迎合政治人物的走向，做好自己應有的角色與份際，他現在擔任市長，一定以市政為最大優先，提醒區長不要忘了自己是事務官，不需要迎合市長的政治取向，只要拚市政、解決市民痛苦。

侯友宜要求，事務官不能在公開或私下場合，惡意批評任何候選人，「如果有違反行政中立，絕不寬貸」。

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