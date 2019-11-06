限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
啟動輔選？ 侯友宜︰區長應嚴守行政中立 勿惡意攻擊候選人
2019-11-06 11:29:10
〔記者賴筱桐／新北報導〕距離2020大選剩下66天，新北市長侯友宜日前與立委參選人拍攝定裝照的消息曝光，外界解讀他將啟動輔選行程。不過，侯友宜今天當面告誡全市29個行政區長，事務官必須嚴守行政中立，絕不能惡意批評或攻擊任何候選人。
侯友宜今天在市政會議上，提及第一次選舉的初心，他表示，台灣幾十年來經濟無法跟其他國家並進，就是因為太多的政治口水與對立衝突，找不回台灣團結的力量，他之所以參選，是為了找回當年原有純樸、認真努力、打拚做事的台灣精神，捍衛中華民國團結的力量，不分任何黨派、顏色，心中只認國家的顏色。
請繼續往下閱讀...
侯友宜表示，區長是事務官，最重要的是不能違反行政中立，努力為市政打拚，區長不是政務官，不需要迎合政治人物的走向，做好自己應有的角色與份際，他現在擔任市長，一定以市政為最大優先，提醒區長不要忘了自己是事務官，不需要迎合市長的政治取向，只要拚市政、解決市民痛苦。
侯友宜要求，事務官不能在公開或私下場合，惡意批評任何候選人，「如果有違反行政中立，絕不寬貸」。