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深夜預告有「重大訊息」 許毓仁：我不能掉出安全名單

國民黨立委許毓仁（中）和科技業的支持者召開記者會，發表爭取國民黨不分區立委安全名單。（記者王藝菘攝）

國民黨立委許毓仁（中）和科技業的支持者召開記者會，發表爭取國民黨不分區立委安全名單。（記者王藝菘攝）

2019-11-08 11:20:36

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨不分區立委許毓仁昨晚9點臨時預告將宣布「重大訊息」，結果上午邀來大批新創業者參與記者會，共同宣示力挺自己連任不分區；受訪時被問及是否希望黨主席吳敦義退出不分區，許毓仁表示，很多年輕朋友反映希望國民黨提出更年輕、前瞻的名單，因此至少自己這席不能掉出安全名單，保住年輕人的聲音。

許毓仁昨晚9點通知今天上午召開記者會宣布「重大訊息」，結果大批媒體抵達會場卻大門深鎖，等了10分鐘，許毓仁出面改在大廳發表聲明。許毓仁發表聲明指出，他以過去幾年的問政表現，全力爭取進入中國國民黨2020年不分區立委安全名單，守護國民黨多元、進步、新創、科技的價值，相信國民黨會支持進步、新創的價值。

許毓仁表示，自我檢視過去4年的問政，不論是科技創新領域或人權環境議題，他創下許多「第一」，更是「唯一」的問政紀錄，自己4年的成績單就是進步與專業的象徵，「沒有許毓仁，立法院就不是專業與進步的國會」，國家要進步，專業就要留在國會，因此必須把他列入不分區立委的安全名單。

受訪時被問及是否希望吳敦義退出不分區？許毓仁表示，這段時間很多年輕朋友反映，希望國民黨跟年輕世代走更近，提出前瞻未來性的名單，很多泛藍支持者也認為，希望至少年輕人的聲音要保住，許毓仁不能掉出安全名單。

被問到此時宣布爭取不分區，是因感受到黨內將不給連任機會？許表示，有信心國民黨會將他排入安全名單，這對社會是重要示範，也是國民黨挺新創的價值表現；針對台灣民眾黨近來積極「獵人頭」，許回應，民眾黨沒有跟他接觸，目前他也沒有這樣的考慮。

針對吳敦義可能將自己排入不分區立委8到10名，許毓仁表示，不分區要展現的是態度，主席排的位置若能一舉催出政黨票，是最偉大的示範作用；被追問是希望吳列在安全邊緣？許表示，他說的是強力催票，不是討論排名。

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