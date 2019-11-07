傳美女醫師列時代力量不分區首席？ 知情人士說話了

有消息傳出時代力量把美女精神科醫師鄧惠文列在不分區名單的第一位。不過知情人士則表示，時代力量確實有徵詢過，不過近期遭到鄧惠文拒絕。（皇冠提供）

2019-11-07 20:27:04

〔即時新聞／綜合報導〕2020大選在即，各黨透過列出優秀的不分區名單來搶攻政黨票，而有消息傳出時代力量把美女精神科醫師鄧惠文列在不分區名單的第一位。不過知情人士則表示，時代力量確實有徵詢過，不過近期已遭到鄧惠文拒絕。

根據《三立新聞》報導，日前傳出時代力量不分區名單上，有台北市政顧問翟本喬、前主席邱顯智、醫師陳永興；而時代力量則將一名女醫師、NGO協會成員納入女性人選。據悉，這名女醫師就是外型亮麗的精神科醫師鄧惠文，甚至可能被擺入名單首席。

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鄧惠文外表清秀，更經常上節目擔任來賓，可說是兼具美貌與智慧。不過事後鄧惠文對此沒有做出回應，而知情人士也透露「時代力量確實有徵詢過鄧惠文意願」，不過鄧惠文經過考慮後，已經在最近向時代力量委婉拒絕。

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