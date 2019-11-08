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干預台灣大選 美智庫：中國積極散播挺韓假訊息

美國智庫外交關係協會專家格蘭奇克發表專文，指隨著台灣大選不斷逼近，中國似乎更加積極散播假訊息，且假訊息似乎都偏向代表中國國民黨參選的韓國瑜。（資料照）

美國智庫外交關係協會專家格蘭奇克發表專文，指隨著台灣大選不斷逼近，中國似乎更加積極散播假訊息，且假訊息似乎都偏向代表中國國民黨參選的韓國瑜。（資料照）

2019-11-08 09:52:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫外交關係協會（CFR）專家格蘭奇克發表專文，指隨著台灣大選不斷逼近，中國似乎更加積極散播假訊息，意圖影響明年的總統大選，且假訊息似乎都偏向代表中國國民黨參選的韓國瑜。不過格蘭奇克認為，受到反送中抗爭影響，越來越多台灣人關切中國金援部分媒體的情況，中國的做法可能適得其反。

外交關係協會（CFR）官網刊登東南亞資深研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）的專文，題為「中國如何影響台灣選舉」（How China Is Interfering in Taiwan’s Election）。格蘭奇克在文中指出，隨著台灣臨近2020總統大選，中國方面似乎更積極散播假訊息，意圖在台灣內部製造混亂，甚至影響大選結果，且散播的內容似乎都有利於韓國瑜。

格蘭奇克指出，其實中國干預台灣政治的狀況已經很久，且還搭配多種策略，包含透過親中商人收購、加強掌控台灣媒體，利用駭客和網路機器人在社群媒體上散播假消息，以及每月對台發動數以千萬計的網路攻擊等。雖然行政院已加強防制假訊息以及推廣事實查核，臉書及推特也陸續宣布將可疑帳號停權及刪除，但他預估在明年大選前中國會更加猖獗的散播假訊息。

格蘭奇克也提到，像去年的九合一大選，親中媒體不斷幫助韓國瑜曝光，在推波助瀾下最終讓韓選上高雄市長。今年在國民黨總統初選民調前，親中媒體也是用類似的手法讓韓從初選勝出。

不過格蘭奇克認為，中國的做法可能適得其反，因為近幾個月來香港反送中抗爭，除不斷獲外界聲援，也損害中國在台灣的形象，讓中國更難影響台灣民意，且也有數十萬台灣民眾對於媒體獲得中國金援的狀況表達抗議，加上目前蔡總統目前民調領先，格蘭奇克認為，中國應該無法在明年的大選中獲得預期的結果。

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