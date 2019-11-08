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在市府面試不分區立委人選挨轟 柯文哲反嗆議員
〔記者沈佩瑤、楊心慧、陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨屢被批評黨政不分，昨天還被爆中午在市府十一樓面試民眾黨不分區立委人選。柯下午列席議會備詢，多位國民黨議員輪番批評他濫用市府資源，柯不但辯稱那是利用中午休息時間，還反嗆：「我絕對比你們國民黨分得清楚！」議員反擊砲轟柯常說法律不是拿來參考用的，「這些都是從你嘴裡講的，我現在只是還給你！」
議員痛批濫用市府資源 黨政不分
國民黨市議員汪志冰質疑，柯文哲在市府面試台灣民眾黨不分區立委人選，難道「台北市政府是你們台灣民眾黨的嗎？」柯表示，先前都會出去，但下午有議會質詢，他怕有問題，所以特別挑了中午休息的「非上班時間」。
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汪志冰痛批柯是黨主席兼市長，不該黨政不分，要求學法律的副市長黃珊珊說明柯是黨政分際，還是公器私用？沒想到黃珊珊卻說，中午是市長休息時間，若沒有在市府執行黨務，好像就不是政黨不分。黃還說，自己也會有政黨朋友、同黨同事來拜會，「那這樣算不算黨務的事？」
柯文哲也嗆，若要如此，未來大家都用一樣的標準檢視，「我是全台灣最公私分明的，大家就用同樣標準！」汪志冰氣得直呼「大家都來比爛就好了！這樣還敢說自己道德標準最高！」
柯：絕對比你們國民黨分得清楚
未料柯竟回嘴：「我絕對比你們國民黨分得清楚 」、「妳要這樣，大家以後就照這樣來！」汪志冰高分貝砲轟，剛剛在市府面試民眾黨的人選，還敢說比國民黨分得清楚。
國民黨市議員鍾沛君接著追問，曾有議員諷刺民眾黨黨部設在市府路一號，現在看來確實如此，這樣有做到市政跟黨務分離？
聽到柯回說「好像也沒有禁止」，鍾強調，柯回答市政與黨務不分的問題，不能用這種似是而非的態度；柯續辯稱，過猶不及，總統也是全國輔選，那條紅線要怎麼劃？「我已經很自制了」。