在市府面試不分區立委人選挨轟 柯文哲反嗆議員

台北市長柯文哲昨天被爆中午在市府十一樓面試民眾黨不分區立委人選。柯下午列席議會備詢，被多位國民黨議員輪番批評濫用市府資源。（記者塗建榮攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者沈佩瑤、楊心慧、陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨屢被批評黨政不分，昨天還被爆中午在市府十一樓面試民眾黨不分區立委人選。柯下午列席議會備詢，多位國民黨議員輪番批評他濫用市府資源，柯不但辯稱那是利用中午休息時間，還反嗆：「我絕對比你們國民黨分得清楚！」議員反擊砲轟柯常說法律不是拿來參考用的，「這些都是從你嘴裡講的，我現在只是還給你！」

議員痛批濫用市府資源 黨政不分

國民黨市議員汪志冰質疑，柯文哲在市府面試台灣民眾黨不分區立委人選，難道「台北市政府是你們台灣民眾黨的嗎？」柯表示，先前都會出去，但下午有議會質詢，他怕有問題，所以特別挑了中午休息的「非上班時間」。

請繼續往下閱讀...

汪志冰痛批柯是黨主席兼市長，不該黨政不分，要求學法律的副市長黃珊珊說明柯是黨政分際，還是公器私用？沒想到黃珊珊卻說，中午是市長休息時間，若沒有在市府執行黨務，好像就不是政黨不分。黃還說，自己也會有政黨朋友、同黨同事來拜會，「那這樣算不算黨務的事？」

柯文哲也嗆，若要如此，未來大家都用一樣的標準檢視，「我是全台灣最公私分明的，大家就用同樣標準！」汪志冰氣得直呼「大家都來比爛就好了！這樣還敢說自己道德標準最高！」

柯：絕對比你們國民黨分得清楚

未料柯竟回嘴：「我絕對比你們國民黨分得清楚 」、「妳要這樣，大家以後就照這樣來！」汪志冰高分貝砲轟，剛剛在市府面試民眾黨的人選，還敢說比國民黨分得清楚。

國民黨市議員鍾沛君接著追問，曾有議員諷刺民眾黨黨部設在市府路一號，現在看來確實如此，這樣有做到市政跟黨務分離？

聽到柯回說「好像也沒有禁止」，鍾強調，柯回答市政與黨務不分的問題，不能用這種似是而非的態度；柯續辯稱，過猶不及，總統也是全國輔選，那條紅線要怎麼劃？「我已經很自制了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法