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首頁　>　政治

被廖達琪當面指控1450！尹立狠電韓國政顧問召集人

2019-11-08 00:55:50
廖達琪（右）6日在政論節目當面指控前高雄市文化局長尹立（左）是1450網軍，被當場打臉。（資料照，本報合成）

廖達琪（右）6日在政論節目當面指控前高雄市文化局長尹立（左）是1450網軍，被當場打臉。（資料照，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕陳菊前高雄市文化局長尹立成立罷韓臉書社團「Wecare高雄」，受到不少韓粉攻擊，韓國瑜的國政顧問團召集人廖達琪7日在政論節目中當面指控尹立是「1450網軍」，當場被尹立打臉。

廖達琪前幾天在《三立新聞台》政論節目「新台灣加油」指出，做總統的人「不需要知道太多，不該管那麼多」，近來頻受輿論撻伐，她6日在相同節目中訴苦，聲稱「我最近受到的霸凌，大家如果知道，在我的臉書上那簡直是超過人可以忍受」，因此「拜託1450、拜託尹立發揮你的影響力」，讓大眾不要「仇眼相對」。

主持人廖筱君問「你要拜託尹立什麼」、「為什麼1450跟他有關係」？廖達琪答「他（尹立）是他們內部的，他自己也知道」、「他跟1450相關（人士）下命令的」。廖筱君直呼：「你的證據在哪裡？」未料廖達琪脫口而出「這是推論」。廖筱君當場傻眼、糾正廖達琪說：「以這樣推論？廖老師做研究，你一定要提證據跟數字，你是個學者，你是（韓國瑜）國政顧問團的召集人。」

主持人廖筱君（右）聽聞廖達琪（中）用「推論」指控尹立（左）是1450網軍，當下糾正說「你一定要提證據跟數字，你是個學者，你是國政顧問團的召集人」。（圖擷取自三立新聞台）

主持人廖筱君（右）聽聞廖達琪（中）用「推論」指控尹立（左）是1450網軍，當下糾正說「你一定要提證據跟數字，你是個學者，你是國政顧問團的召集人」。（圖擷取自三立新聞台）

廖達琪當面指控1450 被尹立狠打臉

廖達琪接著解釋：「因為尹立是民進黨的，我知道他在民進黨內部也非常重要，在過去高雄舊市府他是文化局長，所以這個背後怎麼去運作所謂的網軍，尹立應該有所知道，我們只是互相交換意見，希望既然對於韓粉的某些網路霸凌，大家也指責很多，我也說所謂1450部隊，這是網路的通稱，他知道，我相信很多人知道。」

尹立聽完之後逐一反駁，「我不是民進黨籍，也不是民進黨員，在去年我發起Wecare這個活動之前，我從來沒有參與過任何政治跟選舉，我只有當過2年的文化局長」，若要論出身背景，「我是外省眷村出生的外省二代」。但他坦言，沒有證據證明自己不是1450，「只能用人格做保證『我從來不知道、也沒有參與過類似的事情』」。

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