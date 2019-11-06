「兩大護法」狂拍「韓藍教主」馬屁？管仁健點出關鍵

管仁健認為，陳學聖、葉元之過去都吹捧過朱立倫，現在服侍新主，馬屁必須拍得更大力。（資料照，本報合成）

2019-11-06 21:19:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近期頻繁爆出言論爭議，藍委陳學聖、韓競辦發言人葉元之屢次出面替韓打圓場；作家管仁健認為，韓國瑜為「韓藍教主」，陳、葉都是他的「護法使者」，但這2人在初選時都是挺朱，是因服侍新主，馬屁才須拍得更大力。

管仁健在《新頭殼》專欄指出，不少鄉民被藍營教壞，以為馬屁如同男人「撩妹」，要每句話均輕如羽毛，「不經意落在對方心裡，卻剛好搔著她的癢處」，但官場上馬屁正好相反，馬屁「不但要拍，是要猛拍、拚命拍，講得越噁越好，讓大家都聽到」，許多人認為目前韓的「首席護法」陳學聖和韓國瑜一樣「正藍旗」出身，事實上卻並非如此。

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管仁健解釋，陳學聖過去曾被視為國民黨內本土派，因此在高雄蹲點2年一樣沒被黨中央重視，想回台北發展也不行，與當年落選立委的「韓藍教主」一樣落魄，但差別在於，韓國瑜還有雲林老婆娘家收容，「首席護法」在走投無路之下，被當時的桃園縣長朱立倫收留。

管仁健強調，當年朱縣長不顧陳學聖缺乏公務員任用資格，也沒有文學藝術相關作品，硬是讓陳學聖出任文化局長，導致陳學聖日後成為桃園立委，甚至選市長，陳學聖與「韓藍教主」的另名護法葉元之同樣都是朱立倫拉拔才能有今天，當時2人在國民黨初選時也都挺朱立倫，但已吹捧過了朱立倫，現在拍韓馬屁要比之前更拚命，「新主子能放心嗎？」

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