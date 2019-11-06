為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

「兩大護法」狂拍「韓藍教主」馬屁？管仁健點出關鍵

管仁健認為，陳學聖、葉元之過去都吹捧過朱立倫，現在服侍新主，馬屁必須拍得更大力。（資料照，本報合成）

管仁健認為，陳學聖、葉元之過去都吹捧過朱立倫，現在服侍新主，馬屁必須拍得更大力。（資料照，本報合成）

2019-11-06 21:19:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近期頻繁爆出言論爭議，藍委陳學聖、韓競辦發言人葉元之屢次出面替韓打圓場；作家管仁健認為，韓國瑜為「韓藍教主」，陳、葉都是他的「護法使者」，但這2人在初選時都是挺朱，是因服侍新主，馬屁才須拍得更大力。

管仁健在《新頭殼》專欄指出，不少鄉民被藍營教壞，以為馬屁如同男人「撩妹」，要每句話均輕如羽毛，「不經意落在對方心裡，卻剛好搔著她的癢處」，但官場上馬屁正好相反，馬屁「不但要拍，是要猛拍、拚命拍，講得越噁越好，讓大家都聽到」，許多人認為目前韓的「首席護法」陳學聖和韓國瑜一樣「正藍旗」出身，事實上卻並非如此。

管仁健解釋，陳學聖過去曾被視為國民黨內本土派，因此在高雄蹲點2年一樣沒被黨中央重視，想回台北發展也不行，與當年落選立委的「韓藍教主」一樣落魄，但差別在於，韓國瑜還有雲林老婆娘家收容，「首席護法」在走投無路之下，被當時的桃園縣長朱立倫收留。

管仁健強調，當年朱縣長不顧陳學聖缺乏公務員任用資格，也沒有文學藝術相關作品，硬是讓陳學聖出任文化局長，導致陳學聖日後成為桃園立委，甚至選市長，陳學聖與「韓藍教主」的另名護法葉元之同樣都是朱立倫拉拔才能有今天，當時2人在國民黨初選時也都挺朱立倫，但已吹捧過了朱立倫，現在拍韓馬屁要比之前更拚命，「新主子能放心嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
看好韓國瑜選不贏！香港知名媒體人宣布移民來台
2019-11-05 01:01

看好韓國瑜選不贏！香港知名媒體人宣布移民來台
韓幕僚稱總統別懂太多 旅美學者：恐是觀察完韓的心得
2019-11-04 23:31

韓幕僚稱總統別懂太多 旅美學者：恐是觀察完韓的心得
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區
區公所表態？新北市這處公布欄有韓國瑜競選文宣
2019-11-04 21:46

區公所表態？新北市這處公布欄有韓國瑜競選文宣
韓國瑜在北農半夜巡視才睡到中午？吳音寧說話了！
2019-11-04 21:05

韓國瑜在北農半夜巡視才睡到中午？吳音寧說話了！
不繳學貸由政府「吃」？范世平：維多利亞先自吞學費
2019-11-04 20:15

不繳學貸由政府「吃」？范世平：維多利亞先自吞學費

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播