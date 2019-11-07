若宋楚瑜出戰2020...黃創夏：韓國瑜將跌破20％死亡線

黃創夏認為，若宋楚瑜確定參選2020總統大選，將會毀滅國民黨與韓國瑜。（資料照，本報合成）

2019-11-07 01:14:52

〔即時新聞／綜合報導〕親民黨主席宋楚瑜經組織部主任張碩文證實，有8成機率參加2020年總統大選，資深媒體人黃創夏認為，此舉恐衝擊國民黨總統參選人韓國瑜選情，「韓粉」與過去的「宋迷」高度重疊，若發生「韓流歸宋」，韓將跌破20%的死亡線。

黃創夏在《放言》專欄指出，韓國瑜從過去到現在，表現愈發離譜，當宋楚瑜被拿來比較便會高下立判，目前尚未表態但原本偏藍的選民，並不會因為宋楚瑜年事已高就加以排斥，反而會選擇以「瑜」制「瑜」，讓他們的心理達到最舒坦的境界。

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黃創夏表示，「韓流之亂」肆虐台灣已經有數百天，不少人察覺「韓粉」與以往的「宋迷」兩者高度重疊，尤其是出身於軍公教體系的「韓粉」，以前都有參加過宋楚瑜的造勢場合，就連政壇人士如周錫瑋、孫大千、李鴻源等人，都與宋楚瑜脫離不了關係。

黃創夏強調，宋楚瑜召喚部分「韓流回歸」大有可為，現在只需部分的「韓流歸宋」，就能讓韓國瑜跌破20%的死亡線，發生「兵敗如山倒」的骨牌效應，重視國民黨正統的人們可能透過宋楚瑜出線來毀滅「國瑜黨」，使藍營得以進入「災後重建」的狀況。

黃創夏臉書全文

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