為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

這事很重要 明天過後遷戶口 大選不能投票

中央選舉委員會將於明（8）日發布第10屆立法委員選舉公告，南市選委會提醒民眾投票權益。圖為南市選舉委員會2日在安平國民中學安平館舉辦「第15任總統副總統及第10屆立法委員投開票程序模擬演練」觀摩會。（記者洪瑞琴翻攝）

中央選舉委員會將於明（8）日發布第10屆立法委員選舉公告，南市選委會提醒民眾投票權益。圖為南市選舉委員會2日在安平國民中學安平館舉辦「第15任總統副總統及第10屆立法委員投開票程序模擬演練」觀摩會。（記者洪瑞琴翻攝）

2019-11-07 22:40:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第10屆立法委員選舉，中央選舉委員會將於明（8）日發布選舉公告，南市選舉委員會提醒民眾，若明天過後遷戶口就會喪失神聖的1票。

南市選委會表示，明年2020選舉總統副總統及立法委員同日舉行投票，投票日期、時間為明年1月11日上午8點至下午4點。

南市選委會表示，明天就是立法委員選舉的公告日，若在明天之後遷徙，縱使是在台南市內 但是到不同選舉區，就會沒有立法委員選舉權。

南市選舉委員會指出，立法委員選舉於11月14日起開始領表，登記日期自11月18日起至11月22日止，受理時間為每日上午8點起至12點止，下午1點30分起至5點30分止。

南市選舉委員會提醒，擬參選人辦理登記時，應繳交登記表格、相關文件與保證金20萬元，還需依照公職人員財產申報法規定填具財產申報表，相關資料可至該會網站查詢。

南市選舉委員會表示，除現場領表外，亦可於網站下載登記書表，該會並自11月14日起提供登記表件書面預審服務，擬參選人填妥資料尚未登記前，可先送市選舉委員會書面預審，以節省日後登記或補件時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
庶民破滅》 韓國瑜失業買豪宅 基隆議員：朝年輕人臉上吐口水
2019-11-07 21:43

庶民破滅》 韓國瑜失業買豪宅 基隆議員：朝年輕人臉上吐口水
幫忙施壓台肥貸款？黃珊珊：當初陳情的不是韓國瑜
2019-11-07 21:07

幫忙施壓台肥貸款？黃珊珊：當初陳情的不是韓國瑜
台南房市熱潮 全靠【聯上康橋】

台南房市熱潮 全靠【聯上康橋】
韓陣營拋「勞動三箭」 勞動部：務實作法較重要
2019-11-07 20:39

韓陣營拋「勞動三箭」 勞動部：務實作法較重要
搶攻國會！第三勢力50小黨聯誼 喊打破藍綠
2019-11-07 20:18

搶攻國會！第三勢力50小黨聯誼 喊打破藍綠
準備好就go！輕旅行這樣搭又潮又暖

準備好就go！輕旅行這樣搭又潮又暖
小英總統虎尾徒步掃街 與支持者擊掌加油
2019-11-07 19:54

小英總統虎尾徒步掃街 與支持者擊掌加油
小英視察竟遇便衣賣菜？中國虛構笑話被移花接木
2019-11-07 19:43

小英視察竟遇便衣賣菜？中國虛構笑話被移花接木

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播