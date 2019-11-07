這事很重要 明天過後遷戶口 大選不能投票

中央選舉委員會將於明（8）日發布第10屆立法委員選舉公告，南市選委會提醒民眾投票權益。圖為南市選舉委員會2日在安平國民中學安平館舉辦「第15任總統副總統及第10屆立法委員投開票程序模擬演練」觀摩會。（記者洪瑞琴翻攝）

2019-11-07 22:40:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第10屆立法委員選舉，中央選舉委員會將於明（8）日發布選舉公告，南市選舉委員會提醒民眾，若明天過後遷戶口就會喪失神聖的1票。

南市選委會表示，明年2020選舉總統副總統及立法委員同日舉行投票，投票日期、時間為明年1月11日上午8點至下午4點。

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南市選委會表示，明天就是立法委員選舉的公告日，若在明天之後遷徙，縱使是在台南市內 但是到不同選舉區，就會沒有立法委員選舉權。

南市選舉委員會指出，立法委員選舉於11月14日起開始領表，登記日期自11月18日起至11月22日止，受理時間為每日上午8點起至12點止，下午1點30分起至5點30分止。

南市選舉委員會提醒，擬參選人辦理登記時，應繳交登記表格、相關文件與保證金20萬元，還需依照公職人員財產申報法規定填具財產申報表，相關資料可至該會網站查詢。

南市選舉委員會表示，除現場領表外，亦可於網站下載登記書表，該會並自11月14日起提供登記表件書面預審服務，擬參選人填妥資料尚未登記前，可先送市選舉委員會書面預審，以節省日後登記或補件時間。

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