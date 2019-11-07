日本新任駐台代表泉裕泰：為日台友好全力以赴

本月初就任的新任日本台灣交流協會代表泉裕泰，今在臉書發文向台灣民眾問好。（取自日本台灣交流協會臉書）

2019-11-07 13:29:51

〔記者彭琬馨／台北報導〕本月初甫上任的新任日本台灣交流協會代表泉裕泰今首在日台協臉書貼文向台灣民眾問好。泉裕泰說，他非常榮幸能擔任日台間橋樑的負責人，未來將為日台友好全力以赴，他並說現在每天吃一個台灣美食，目前自己最喜歡牛肉麵。

日本台灣交流協會前代表沼田幹夫在10月中旬離任，接任的泉裕泰月初於11月1日抵任，並已展開一連串拜會行程，包含昨日到立法院與外交部拜會。

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泉裕泰今在日台協官方臉書貼文表示，「親愛的台灣朋友們，大家好！我是才剛履新的日本代表，泉裕泰；非常榮幸，也很高興能夠擔任日台之間的橋梁負責人；以後我會為日台友好全力以赴，大家請多多指教；現在每天一吃台灣美食，特別喜歡牛肉麵！！」貼文並附上許多表情符號，風格年輕。

根據日本台灣交流協會網站資料，現年62歲的泉裕泰出生於日本廣島縣，1981年進入日本外務省工作，曾派駐中國、英國等國。泉裕泰過去曾任外務省中國課課長、日本駐上海總領事、駐美公使、駐孟加拉大使等職。

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