台日友好！吳釗燮會見日本新駐台代表 珍奶乾杯

外交部長吳釗燮今會見日本新任駐台代表泉裕泰，特別以台灣名產珍珠奶茶招待，強調「台日友好，珍奶外交！」（取自外交部推特）

2019-11-06 19:10:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本新任駐台代表泉裕泰上週抵台履任。外交部長吳釗燮今會見泉裕泰，特別以台灣名產珍珠奶茶招待，強調「台日友好，珍奶外交！」

日本台灣交流協會新任台北事務所代表泉裕泰於11月1日到職，外交部長吳釗燮在外交部與泉裕泰會面。外交部會後公開雙方會談照片，並以中文和日文雙語發布推文，歡迎泉裕泰來台。

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有趣的是，照片中可看到吳釗燮與泉裕泰兩人拿著珍奶乾杯，透過在日本遠近馳名的台灣珍奶聯繫情誼，展現「台日友好，珍奶外交！」

總統蔡英文今年8月接受日本放送協會（NHK）專訪時，也以珍奶招待NHK記者，側拍照引發台日兩地網友熱議。

泉裕泰是日本前駐孟加拉大使，並曾任日本外務省中國課課長、日本駐上海總領事與駐美國公使等職，在日本外務省辦理退休後接任駐台代表。

外交部長吳釗燮今會見日本新任駐台代表泉裕泰。（取自外交部推特）

外交部長吳釗燮今會見日本新任駐台代表泉裕泰。（取自外交部推特）

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