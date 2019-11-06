日本2019年度流行語票選 「#KuToo」、「喝珍奶」入圍

台灣珍珠奶茶在日本引起旋風，珍奶一詞還被「動詞化」，成為流行新語。（資料照）

2019-11-06 19:02:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本出版社「自由國民社」發起年度新詞與流行語票選活動，今（6日）公布入圍名單，包含30個代表今年日本社會現象的熱門詞句，其中，由於台灣的珍珠奶茶在日引發風潮，因此「喝珍奶」（タピる）一詞也名列其中。

綜合日媒報導，自由國民社發起2019年「新語‧流行語大賞」活動，6日公布入圍名單，當中包括新年號「令和」、今年最紅話題日劇《輪到你了》（あな番），以及「#KuToo」，即日本女星石川優實今年初發起的另類「#MeToo」運動，在於抵制日本職場強制女員工穿高跟鞋的不合理規定。

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由於日本今年天災不斷，因此氣象廳不停呼籲的「採取保護生命的行動」（命を守る行動を），以及交通業者因預防颱風侵襲而實施的「預先發布停駛」（計画運休）也都有入圍。

另外，台灣珍珠奶茶在日本掀起熱潮，日本人為此還自創新詞「タピる」，將珍珠奶茶動詞化，代表「正在喝珍珠奶茶」，此一新語也列入名單內。

報導指出，主辦單位將於12月2日公布最終入選結果。

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