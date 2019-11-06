為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

日本2019年度流行語票選 「#KuToo」、「喝珍奶」入圍

台灣珍珠奶茶在日本引起旋風，珍奶一詞還被「動詞化」，成為流行新語。（資料照）

台灣珍珠奶茶在日本引起旋風，珍奶一詞還被「動詞化」，成為流行新語。（資料照）

2019-11-06 19:02:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本出版社「自由國民社」發起年度新詞與流行語票選活動，今（6日）公布入圍名單，包含30個代表今年日本社會現象的熱門詞句，其中，由於台灣的珍珠奶茶在日引發風潮，因此「喝珍奶」（タピる）一詞也名列其中。

綜合日媒報導，自由國民社發起2019年「新語‧流行語大賞」活動，6日公布入圍名單，當中包括新年號「令和」、今年最紅話題日劇《輪到你了》（あな番），以及「#KuToo」，即日本女星石川優實今年初發起的另類「#MeToo」運動，在於抵制日本職場強制女員工穿高跟鞋的不合理規定。

由於日本今年天災不斷，因此氣象廳不停呼籲的「採取保護生命的行動」（命を守る行動を），以及交通業者因預防颱風侵襲而實施的「預先發布停駛」（計画運休）也都有入圍。

另外，台灣珍珠奶茶在日本掀起熱潮，日本人為此還自創新詞「タピる」，將珍珠奶茶動詞化，代表「正在喝珍珠奶茶」，此一新語也列入名單內。

報導指出，主辦單位將於12月2日公布最終入選結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
想吃嗎？ 台灣珍奶披薩轟動外媒
2019-10-31 14:51

想吃嗎？ 台灣珍奶披薩轟動外媒
超哈台！日本潮T印「溫州大餛飩」菜單 標價2800全賣光
2019-10-29 21:13

超哈台！日本潮T印「溫州大餛飩」菜單 標價2800全賣光
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區
日本「牛郎界帝王」 開店賣珍珠奶茶
2019-10-17 19:35

日本「牛郎界帝王」 開店賣珍珠奶茶
日媒票選十大「醜得剛好」女星！網友怒：都很正好嗎...
2019-01-26 20:19

日媒票選十大「醜得剛好」女星！網友怒：都很正好嗎...

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播