勇於承擔挑戰深綠選區 藍基層抗議黨部禮讓無黨籍

羅和讚7日到國民黨三重黨部拉白布條控訴國民黨黑箱作業、密室協商。（記者陳心瑜攝）

2019-11-07 12:48:57

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重103里）被國民黨視為「艱困選區」，於今年9月禮讓無黨籍的李翁月娥參選，不過，58歲黨員羅和讚控訴國民黨黑箱作業，表示他早在5月即向國民黨新北市黨部表示參選意願，黨部承諾要先協商、討論，最後卻推薦無黨籍的李翁月娥，令他十分氣憤，今天到國民黨三重區黨部拉白布條抗議「密室協商、黑箱作業」，誓言參選到底。

國民黨新北市黨部主委李乾龍說，參選必須靠實力，在民主社會，想選當然都可以選。

請繼續往下閱讀...

羅和讚說，三重是深綠選區，他身為新人，主動求戰，三重區黨部還稱讚他很勇敢，未料最後在未經協商的狀況下，禮讓無黨籍參選人，他無法接受。

羅和讚也強調自己有參選實力，表示，國民黨去年底徵詢他是否有意願代表國民黨參加下屆市議員，但他和藍營議員是鄰居，因此婉拒。

羅和讚說，他的主要政見是爭取機場捷運新設A2a站（二重站），表示民進黨在此連任多屆立委，A2a站卻始終只聞樓梯響，承諾若當選，會在半年內解決A2a站可行性評估以及機捷沿線噪音擾民問題。

李乾龍否認指出，黨部未曾邀請羅和讚參選議員，也尊重羅和讚將以無黨籍身分參選立委。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法