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首頁　>　政治

賴清德、陳亭妃第一次到台中輔選立委 都是為了「她」要贏..

賴清德到台中輔選站台的第一站就是為了洪慈庸。（資料照）

賴清德到台中輔選站台的第一站就是為了洪慈庸。（資料照）

2019-11-07 08:05:06

〔記者唐在馨／台中報導〕無黨籍立委參選人洪慈庸本週六（9）日要成立蔡英文及她的神岡聯合競選總部，助選貴賓名單出爐，除了前行政院長賴清德首次到台中站台助選，民進黨戰將型的台南立委陳亭妃也扛下主持人的工作，團結力挺洪能連任過關的氣氛明顯。

洪慈庸退出時代力量爭取連任立委，面對國民黨前立委，也是現任台中市副市長楊瓊瓔的挑戰，雖然楊瓊瓔目前尚未被提名，但在地方勤跑，未來可能請假參選的態勢明顯。

原本選情就顯艱困的這一區，柯文哲的台灣民眾黨又推出現任里長張睿倉，和洪的年輕選票票源競爭，在此情況下，團結綠營及中間選民支持，成為民進黨在此區輔選的重點。

洪慈庸先前舉辦募款餐會，不但有交通部長林佳龍及立法院副院長蔡其昌站台義賣，名主持人鄭鴻儀也到場，而她本週舉辦競選總部成立，又請到賴清德在台中市的首場站台，還請來陳亭妃擔任主持人，「大咖」雲集。

政壇人士表示，由於洪本來是時代力量，綠營內過去有些大綠及小綠的情結，但這次洪全力挺蔡英文，而且已經退出時力，請出賴清德第一站到台中輔選，凝聚大小綠全力力挺的目的，相當明顯。

洪慈庸面子大，競選總部請到台南總重量級立委陳亭妃當司儀助選。（資料照）

洪慈庸面子大，競選總部請到台南總重量級立委陳亭妃當司儀助選。（資料照）

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