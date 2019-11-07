國小人事主任戴口罩批韓 高市：提送考績會審議

國小人事主任戴口罩批韓，高雄市教育局（圖）將提送考績會審議。（記者黃旭磊攝）

2019-11-07 10:36:45

［記者黃旭磊／高雄報導］北高雄地區國小人事主任於公民割草行動假日論壇，戴口罩批評市長韓國瑜「每天都在那邊講幹話，搞得高雄市政府只會講空話一樣」，事後被教育局要求寫3千字心得報告；面對外界批評聲浪，教育局再次堅定表示，將提送考績會審議，決定是否給予懲處。

教育局今天表示，市府團隊兢兢業業並積極政策推動，為市民盡最大努力，團隊內人員未熟悉市政內容，任意以公務員身份對外發表不實言論，對於同仁努力與付出，竟遭致言語汙衊，對此不實指控絕不能接受。

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教育局長吳榕峯說，新政府10個月來在教育做了5件事，包括推動雙語教育、在財政困難情況下購置校園雙機、讓168名北漂教師返鄉就業、耗資7200萬元添購弱勢孩童餐食券並爭取公共化及非營利幼兒園設備及人事經費，「這些，他（人事主管）看到沒有。」

教育局指出，為讓同仁能瞭解市府團隊努力，提供業務報告內容希望能提供回饋（繳交心得報告），意在建立交流基礎，有關發表不實言論致生損害市府聲譽，尚須提送考績會審議是否給予懲處。

教育局長吳榕峯說，對於同仁努力與付出，竟遭致言語汙衊，對此不實指控絕不能接受。（記者黃旭磊攝）

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