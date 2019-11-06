蘇嘉全無意願列不分區 卓榮泰：他有私下表達此事

民進黨主席卓榮泰表示，不分區立委提名委員會已開過幾次會議，漸漸進入個別人選討論。（記者劉信德攝）

2019-11-06 14:18:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院長蘇嘉全昨透過媒體表示沒意願排入民進黨不分區立委名單，民進黨主席卓榮泰今於中常會前受訪表示，蘇嘉全一直對外、也和他幾次私下表達此事，民進黨不分區立委提名委員會會共同討論，了解蘇嘉全的意願來討論，也會很重視。

卓榮泰表示，不分區立委提名委員會已開過幾次會議，漸漸進入個別人選討論。蘇嘉全國會議長一直對外、也和他幾次表達，不要把他考慮在不分區立委名單內，這件事茲事體大，還要經過提名委員會共同討論，提名委員會會了解蘇嘉全的意願來討論，也會很重視。

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媒體詢問，蘇嘉全是否在今中午府院黨會議提出他不列入不分區的意願，卓榮泰則說，稍早會議不討論黨務工作，是蘇嘉全私下和他談。

至於蘇嘉全侄子、現任立委蘇震清經之前不分區立委提名紛爭，現在是否可能再排入不分區，卓榮泰則說，個別人選問題還沒進一步做確定。

此外，針對總統蔡英文副手人選可能在下週三（13日）民進黨不分區名單出爐後，最快下週四（14日）宣布行政院前院長賴清德為副手人選，卓榮泰則說，蔡總統不會和他們討論副手議題，這是總統絕對的權力，總統會在適當時間提出最強人選。

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