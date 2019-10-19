不分區提名爭議 蘇嘉全：不同意見溝通理解是好事

2019-10-19 16:35

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨不分區立委提名爭議，引發民進黨立委蘇震清與黨主席卓榮泰隔空交火，繼蔡英文總統17日在官邸與黨內派系代表、相關人士會晤，呼籲各方自我克制後，蘇震清昨天也向卓榮泰道歉，連日來民進黨內不分區戰火暫時止息，立法院長蘇嘉全今天受訪時僅低調表示，黨內不同意見經溝通後互相理解是好的。

據了解，目前各項民調顯示，蔡英文總統的支持度領先國民黨總統提名人韓國瑜，黨內多認為應避免不分區的內訌波及民進黨總統大選的氣勢，在蘇震清主動表達歉意後，這次的風波可望暫時止住。

蘇嘉全今天出席2020蔡英文總統連任全國電器業界後援會成立大會，他會前受訪做了以上表示。

媒體報導，蘇嘉全為力保侄子蘇震清入不分區安全名單，用派系成員、導致中執會流會，蘇嘉全昨天則表示，蘇震清到底能否進入安全名單，「相信卓榮泰主席會有大智慧處理」；至於杯葛中執會，蘇嘉全說，中執會有39人，他平常很少參與，哪有能力杯葛？

蘇震清日前指出卓榮泰至少3次承諾他列不分區立委名單，並揚言不排除脫黨參選；卓榮泰回應，不要繼續威脅黨中央，這是不理智行為。蘇震清昨晚對此在臉書發文道歉。

對於蘇震清道歉，蘇嘉全今天受訪表示，「去問他（蘇震清）好不好」，他說，蘇震清有自己的想法，請記者去問蘇震清。被追問這是不是一個好的轉圜，蘇嘉全說，民進黨本來就會有一些不同意見，溝通之後互相理解，這是好的，基本上，還是尊重蘇震清的看法與想法。

至於是否已與卓榮泰溝通，蘇嘉全說，去問卓主席。記者追問卓榮泰的黨內溝通是不是不那麼好，蘇嘉全說，去問各派系。

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