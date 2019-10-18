稱英、菊、卓等都曾承諾列不分區安全名單 蘇嘉全姪子蘇震清：黨若反悔 會脫黨參選

2019-10-18

〔記者楊淳卉、彭琬馨／台北報導〕民進黨不分區立委提名紛爭浮上檯面，立委蘇震清昨點名蔡英文總統、總統府秘書長陳菊和民進黨主席卓榮泰等都曾承諾將他列入不分區立委名單，若黨中央推翻承諾，他將脫黨參選。卓榮泰僅透過簡訊對外表示，「我一定提一份安全名單」，至於安全名單所指為何，卓並未說明。

民進黨中執會十六日原定要討論並通過不分區立委提名委員會名單，因人數不足流會延宕。據悉，立法院長蘇嘉全力推他的姪子、立委蘇震清進入安全名單，但黨中央所規劃提名委員會名單草案恐難確保蘇震清排入，因而動員派系成員缺席杯葛，更一度向高層要求將他列名提名委員會名單，或更改名單。但蘇嘉全否認該傳言。

另也有黨內人士指，卓榮泰未事前溝通，是造成大家不滿的原因之一。

蘇震清昨表示，蔡總統、陳菊與卓榮泰先前都曾承諾過將他列入不分區安全名單內，若黨中央推翻先前承諾，他一定會捍衛自己的清白、跳下來脫黨參選，此事已明確向卓榮泰報告過。

卓：一定提一份安全名單

卓榮泰昨對此表示，「我一定提一份安全名單」。記者進一步詢問，所謂的安全名單，指的是不分區立委提名委員會、還是不分區立委名單？卓榮泰直至昨晚截稿前未回覆，但他昨晚在臉書ＰＯ文說，「我自一口真氣足，不憂讒畏譏，正道自在人心」。

針對蘇震清昨同時點名總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、黨主席卓榮泰都承諾將他列入不分區立委名單，總統府昨回應，執政黨立委提名相關事宜，應由民進黨說明。

民進黨發言人李明俐表示，卓主席及黨中央會持續進行溝通，希望大家能以大局為重，全力促成黨內最大的團結。我們現在需要先完備不分區提名的相關程序與作業。

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