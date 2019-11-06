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26條誘台》韓辦樂觀其成 王定宇：一國兩制的政治表態？
2019-11-06 13:49:39
〔記者吳俊鋒／台南報導〕對於中國釋出惠台26條，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室表示樂觀其成，立委王定宇今天新聞截圖「中國國台辦說惠台26條在體現一國兩制確實有真金白銀」，在臉書PO文指出，，韓辦的樂觀其成，是正式的政治表態「樂見一國兩制」嗎？令人質疑。
王定宇也希望大家多分享，並公開詢問樂見一國兩制方案的人。
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王定宇說，一國兩制就是消滅中華民國，台灣地位香港化，國台辦都直接說，這26條就是體現習近平年初的一國兩制談話，國民黨與韓辦還出來說「樂見」，「你們還選什麼總統，就學香港林鄭去吹捧中共，然後當中共傀儡特首就好了啊」。
王定宇今天針對新聞內容，在臉書提問「請問中國國民黨、該黨總統候選人韓國瑜先生…你們現在是正式政治表態樂見一國兩制嗎」，提出質疑。