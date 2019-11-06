12強全台首長應援片評比 劉寶傑和來賓譙翻：韓國瑜最混！

高雄市長韓國瑜拍的應援片為直式，和其他縣市長格式不同，且沒有字幕、特效或任何加油道具。（翻攝臉書世界十二強棒球錦標賽）

2019-11-06 07:56:34

〔即時新聞／綜合報導〕世界12強棒球賽台灣隊昨晚首戰波多黎各，以6比1旗開得勝，與日本隊同以1勝並列B組領先。為了替台灣隊加油，各縣市首長紛紛受邀拍應援片，節目主持人劉寶傑在節目上評點各縣市長拍的加油影片，只見大家無不費盡心思，但高雄市長韓國瑜拍的應援片，卻讓劉寶傑和來賓怒批「拍得最混！」

臉書粉專「世界十二強棒球錦標賽」近日上傳各縣市長幫台灣隊加油的影片，大家都穿上棒球裝，以各種場景錄製。政論節目《關鍵時刻》也搭上棒球熱，播放全台縣市首長應援影片進行討論，節目來賓草協聯盟發起人李正皓說，包括雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、台北市長柯文哲都到棒球場出外景，嘉義市長黃敏惠甚至跑到日本阪神甲子園拍攝，畫面中屏東縣長潘孟安，嘉義縣長翁章梁都化身球員，大家都非常重視。

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李正皓話鋒一轉談起請假中的高雄市長韓國瑜，他不禁說「韓國瑜你旁邊不是有行銷天才潘恒旭嗎？不是最重視庶民嗎？」指韓國瑜影片是用手機拍攝，一人出現在影片中，也沒有字幕、特效，李正皓批評「連格式都跑掉」，所有人都是橫式，只有韓國瑜用直式。他還嗆，「坦白講，用這種方式不要說幫12強加油，連幫女朋友祝壽都會被罵啦！」

主持人劉寶傑也說，12強對台灣棒球非常重要，所有縣市長都卯足全勁展現對棒球的熱愛，幫台灣健兒加油，後來發現韓國瑜是最混的，「沒有工作，不用趕高雄，也不去總質詢，選舉也二二六六的」，去幫人加油，不只影片格式不對，連字幕都沒有，每個人都有道具，他連加油棒都沒有。

來賓黃世聰則「補刀」說，沒有比較沒有傷害，看過別人的之後，會發現韓國瑜根本在混。

嘉義市長黃敏惠到日本阪神甲子園拍攝應援片。（翻攝臉書世界十二強棒球錦標賽）

新竹市長林智堅的應援片有做特效。（翻攝臉書世界十二強棒球錦標賽）

桃園市長鄭文燦的影片打上字幕。（翻攝臉書世界十二強棒球錦標賽）

劉寶傑。（資料照，東森提供）

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