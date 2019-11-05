韓國瑜拋學貸免息 學者狠酸：唬爛就好那乾脆房貸免繳？

國民黨總統參選人韓國瑜（見圖）日前頻頻丟出競選政見，包含「大學生出國留學一年免費」、「大學學貸全免息」等，對此成功大學教授李忠憲大酸，如果只要隨便唬爛，那乾脆說全民房貸都不用繳了。（資料照）

2019-11-05 19:38:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前頻頻丟出競選政見，包含「大學生出國留學一年免費」、「學貸全免息」等，對此成功大學教授李忠憲大酸，如果不用考慮現實問題，只要隨便唬爛就好，那乾脆說全民房貸都不用繳了。

李忠憲先提到，德國主要的公立大學學費都由國家稅金支付，但大學只有最基本的建築，田徑場、游泳池都沒有，看起來破破爛爛，只求維持正常運作德國大學，而就讀的學生卻相當多，只不過平均學習的動機比不上美國高學費的私立大學，在學時間平均也長了很多。

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李忠憲強調，零學費的政策並非不能討論，但必須有完整的配套措施，「社會能不能接受」、「錢從哪裡來？」，他怒批，「不是一句某某人想辦法就可以呼嚨過去」。

李忠憲針對韓國瑜頻頻丟出免學費、恢復軍公教18％年金等不同政見一事提出質疑，「這些經費到底要從哪裡來？要加稅嗎？像德國一樣成為社會福利國家，然後徵收高額的稅金嗎？徵收誰的高額稅金？」

李忠憲最後大酸，若不用考慮現實的問題，只要隨便唬爛，那他乾脆說「全民房貸都不用繳，大家也不用上班，每個人的基本收入每個月十萬台幣」，他諷刺說，「只要大家投票選我當總統，錢我會想辦法」，更笑稱「自己的信用還比較好」。

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