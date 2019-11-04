李佳芬指學貸呆帳政府吞 韓國瑜：這只是一個形容詞

韓國瑜夫人李佳芬稱學貸呆帳「政府就吞了吧」，韓國瑜今天表示這只是一個形容詞。（記者許麗娟攝）

2019-11-04 19:01:35

〔記者許麗娟／南投報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今在南投跑選舉行程，面對媒體詢問昨天太太李佳芬要政府將不還的學貸「自己吞了」，韓國瑜竟回這只是一個形容詞，沒有正面回覆是不是真要政府吞了呆帳，他轉而解釋這是指政府會伸出援手來幫忙，而且相信年輕人不會拿自己的信用開玩笑。

李佳芬昨在台中舉辦佳芬講堂，面對質問如果有人不繳學貸怎麼辦？李佳芬竟回「那政府就吞了吧，反正政府幾千億都在浪費。」此話引起爭議，韓國瑜今重新為李佳芬的話定義，他說真的不行政府就吸收這是一個「形容詞」，其實是說政府會伸出援手來幫忙，讓青年學子往前衝。

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韓國瑜指出，對下一代年輕人要採取高度的信任，政府花了這麼多錢投資，甚至蓋了這麼多的蚊子館養蚊子，為什麼不花錢去投資下一代的孩子，是養蚊子重要？還是養孩子重要？

韓國瑜指自己相信下一代的年輕朋友，所以提出學貸利息政府全部負責，也認為每一個年輕朋友不會跟自己的信用開玩笑。他說，現在將近還有40萬左右的年輕人還不起學貸，政府一定要把利息吸收，而且要告訴這些借學貸的青年學子們不要怕，政府會做他們的後盾，教育部說學生拿了錢去套利，是貶低年輕人的說法，並希望教育部官員把這句話收回去。

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