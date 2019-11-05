韓國瑜若當總統？獨派：將是台灣災難的開始

台灣國家聯盟等多個本土社團今日召開「支持蔡英文總統連任」記者會，呼籲明年總統選舉支持蔡英文連任，讓民主、自由、主權維持下去。（記者劉信德攝）

2019-11-05 11:45:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣國家聯盟等多個獨派本土社團今日召開「支持蔡英文總統連任」記者會，台聯黨主席劉一德痛批，明年大選當然是要支持蔡英文，因為對手是一個「酒空」，打麻將、抱女人通通都來，還對王金平「無情無義」踩在腳下，對中共完全卑躬屈膝，這種人如果當總統，將是台灣災難的開始。

台灣社社長張葉森表示，中國領導人習近平提出一國兩制台灣方案，近期香港問題讓人驚恐，昨天提出的26項對台方針，這是要滅台的毒藥，台灣是和平鴿和中國這隻洪水猛獸絕對無法一起，要堅定支持蔡總統連任，並且讓民進黨國會席次過半。

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北社社長李川信提及，蔡和韓的能力比較，無庸置疑就是支持蔡英文，蔡處理國政沉穩冷靜，對國際外交有一套，台灣真的會翻身。韓國瑜說主權很無聊，而且還是台灣第一個走入香港、澳門中聯辦的男人，這種整天喝酒、抱女人的人，如果妳是女人，你願意這個人當你的丈夫嗎？如果有女兒，你會願意把女兒嫁給這種人嗎？所以明年大選一定要大勝。

台灣基進黨發言人顏銘緯指出，這次選舉不是藍綠選擇，而是紅和綠的選擇，韓國瑜就是一個酒空，更是中國共產黨安插在台灣的人，絕對不能支持這種人來當總統，要拜託大家支持台灣基進黨的參選人。

台灣國家聯盟決策委員林偉聯指出，蔡總統這3年來帶領台灣的方向，確實有堅守台灣主權，做為一個國家領導人須有好的作為，蔡總統年金改革、轉型正義有站在公義立場去做，雖然有些人會痛，不過要肯定蔡總統所推行的改革。

林偉聯提醒，看到香港主權被踐踏，香港問題提醒台灣人，台灣主權不能雙手奉上給別人，不要因為個人因素或生活不便，就失去對台灣價值的支持。

台灣教授協會會長賴振昌表示，如果要接受韓國瑜這種人來當總統，這絕對不可能的事，蔡英文是唯一能支持的總統人選，台灣教授協會也非常認同此主張。

五十年代白色恐怖案件平反促進會前會長藍芸若表示，今天代表政治受難者團體出席，11月27日將舉行受難者力挺小英總統的後援會，他父親是基隆光明報事件受難的藍明谷，希望台灣人這次選舉用智慧支持蔡英文連任，在民主自由氣氛下維持原有生活。

民進黨台北市議員簡舒培指出，明年一月選舉是保護台灣主權的重要選擇，中國利用威權影響民主國家，不單只是有台灣，還有澳洲、美國國家也深受其害，台灣還多了數百枚飛彈對著，絕對不是像韓國瑜所說主權太無聊。

台灣國家聯盟等多個本土社團今日召開「支持蔡英文總統連任」記者會，呼籲明年總統選舉支持蔡英文連任，讓民主、自由、主權維持下去。（記者劉信德攝）

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