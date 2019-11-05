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貿協董座會美國務次卿 克拉奇推文讚「有力夥伴」

外貿協會董事長黃志芳4日在印太商務論壇與美國國務院高層、主管經濟事務的次卿克拉奇（Keith Krach）會面。（圖由貿協提供）

外貿協會董事長黃志芳4日在印太商務論壇與美國國務院高層、主管經濟事務的次卿克拉奇（Keith Krach）會面。（圖由貿協提供）

2019-11-05 11:55:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕外貿協會董事長黃志芳4日在印太商務論壇與美國國務院高層、主管經濟事務的次卿克拉奇（Keith Krach）會面。克拉奇4日在官方推特上公開合照並表示，美台共識要促進印太區域供應鏈的多元化、提升透明與永續發展，「很高興有這樣有力的（fierce）夥伴」。

東協峰會近日在泰國曼谷登場，美國與泰國共同舉辦的印太商務論壇，更是峰會期間最重要活動之一。

外貿協會董事長黃志芳率團參與論壇，更率大連化工、智邦科技、中興工程、海外投資開發等領域的台灣企業家，在美國在台協會（AIT）積極安排下，4日和AIT處長酈英傑一同與美國商務部代理次長費安娜（Diane Farrell）、國務次卿克拉奇（Keith Krach）等人會面。

台美在此次會面對美中貿易戰供應鏈重組、台美商業深化合作討論，黃志芳會後也透過貿協表示，貿協在AIT支持下，預計於12月成立「台美經貿拓展辦公室」，台美雙邊投資貿易將更為緊密，可有加乘效果。

國務次卿克拉奇（Keith Krach）在會面當日，也透過官方推特表示，美國與台灣都同意要促進印太區域供應鏈的多元化、提升透明與永續發展。他並說，很高興有像貿協的黃志芳這樣有力的（fierce）夥伴，以協助促進全球經濟安全。

AIT會後也說，台灣是美國在印太地區的重要夥伴，印太商務論壇讓美國及台灣能一同探索讓經濟更緊密結合的方式，以發展海內外的貿易、投資及人才交流機會。

外貿協會董事長黃志芳4日在AIT處長酈英傑陪同下，與美國國務院高層、主管經濟事務的次卿克拉奇（Keith Krach）會面。（圖擷取自AIT臉書）

外貿協會董事長黃志芳4日在AIT處長酈英傑陪同下，與美國國務院高層、主管經濟事務的次卿克拉奇（Keith Krach）會面。（圖擷取自AIT臉書）

克拉奇4日在官方推特上公開合照並表示，美台共識要促進印太區域供應鏈的多元化、提升透明與永續發展，「很高興有這樣有力的（fierce）夥伴」。（圖擷取自推特）

克拉奇4日在官方推特上公開合照並表示，美台共識要促進印太區域供應鏈的多元化、提升透明與永續發展，「很高興有這樣有力的（fierce）夥伴」。（圖擷取自推特）

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