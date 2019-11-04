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26條誘台》中國宣傳台胞可赴使館求助 外交部：推銷一國兩制

中國政府今公布「對台26條措施」，拉攏台灣意圖明顯。外交部長吳釗燮在推特上開酸，直嗆台灣用不到。（翻攝自外交部推特）

中國政府今公布「對台26條措施」，拉攏台灣意圖明顯。外交部長吳釗燮在推特上開酸，直嗆台灣用不到。（翻攝自外交部推特）

2019-11-04 15:04:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國今公布「26條措施」，提到「台灣同胞」到中國駐外使領館尋求領事協助和申請旅行證件。外交部今嚴正聲明，中華民國台灣是主權國家，對國民行使領事權與中國無涉，不需要也不會委託中國政府。外交部也戳破中國說，所提相關措施「只不過是在推銷一國兩制台灣方案」。

繼「對台31項措施」與居住證等措施後，中國國台辦今（4）進一步公布「對台26條措施」，要誘使台灣與中國進一步融合。「對台26條措施」範圍廣泛，從商業、藝文、教育到體育，其中第14條更明載「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」。

外交部今天對此發布嚴正聲明，強調中華民國台灣是主權國家，政府對我國國民行使領事權與中國無涉，不需要也不會委託中國政府代為行使。

對於中國政府所提措施，外交部也直言，「這只不過是在推銷一國兩制台灣方案，意在最終併吞台灣」。外交部說，我國政府已經多次清楚說明，拒絕一國兩制就是台灣共識，中國政府假意惠台，不會得逞。

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