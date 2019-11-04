接見北美洲台灣人醫師協會 蔡英文：肯定為台國際發聲

總統蔡英文（右）4日在總統府接見「北美洲台灣人醫師協會回國訪問團」，蔡總統表示，去年協會義診團自費前往友邦巴拉圭做義診與醫療交流，她相信受到幫助的每一個人都會感受到台灣人的熱情與溫暖。（中央社）

2019-11-04 13:53:38

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「北美洲台灣人醫師協會回國訪問團」，肯定並感謝協會促進台美人社團跟主流社會的互動，也在國際上為台灣發聲，希望協會持續協助政府促進國民外交，一起提升台灣的能見度、加深台灣跟各國的夥伴關係。

總統致詞時首先歡迎邱俊杰總會長率團來訪。她還記得兩年前，也是11月初，北美洲台灣人醫師協會來總統府訪問。今天61位貴賓中，包括林榮松總領隊就有10多位是再次來訪。很高興能再次與協會好朋友們交流，也非常歡迎大家回到故鄉台灣。

請繼續往下閱讀...

總統指出，北美洲台灣人醫師協會積極投入國際義診活動，讓她印象非常深刻。去年，協會義診團也自費前往友邦巴拉圭，做義診和醫療交流。相信受到幫助的每一個人，都會感受到台灣人的熱情和溫暖。她要藉此感謝大家的努力和付出。

總統也表示，協會好朋友們在北美各地，為了台灣一直打拚。過去35年來，除了促進台美人社團跟主流社會的互動，也在國際上為台灣發聲。

總統舉例，今年5月，邱總會長也組團前往日內瓦，聲援台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。雖然台灣仍然無法參加，但大家應該有發現，比起往年，國際社會支持台灣的力道是越來越強。

總統強調，台灣和美國之間的夥伴關係也越來越緊密。光是上個月，就有好幾個例子。台美舉辦了第一屆「太平洋對話」、台灣成為全球唯二可以外銷芭樂到美國的國家，還有在美國參議院通過「台北法案」後，眾議院外委會也通過了眾院版，來支持台灣的國際參與。

總統指出，未來，我們會持續加深跟美國的交流合作，讓台灣為世界做出更多貢獻。協會也是台灣走向世界的重要力量，希望協會好朋友們持續用醫療專業，來協助政府促進國民外交。不論是邦交國或其他地區國家，我們一起來提升台灣的能見度、加深台灣跟各國的夥伴關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法