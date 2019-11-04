傅崐萁時代翻篇了！花蓮縣議會總質詢議程改回12天

花蓮縣議會今天開１９屆第二次定期會，預備會上又有議員提案希望將總質詢從６天改回１２天，現場議員、官員正在協調。（記者花孟璟攝）

2019-11-04 12:54:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議會上屆有議員提案，將議會重頭戲縣政總質詢從12天縮短為6天，並表決通過，被民進黨籍前花蓮縣議員劉曉玫公開在議會質疑，議會已淪為縣府橡皮圖章！花蓮縣議會今起第19屆第2次定期會，又有議員在預備會提案要求「改回12天」還差點動用表決，最後議長張峻「硬起來」，直接敲議事槌決議「改回12個半天」！

花蓮縣議會第18屆在2015年5月間舉辦的定期大會時，前議員何禮臺提案將重頭戲縣政總質詢的時間，由12天縮短為6天，引發議員間吵翻天！更有議員直指，這是為了配合縣長傅崐萁，讓傅縮短到議會備詢的天數，議員劉曉玫還曾在議會公開質疑前縣長傅崐萁，要求縣長答覆「是否為縣長授意」，但傅不發一語，最後僅擠出「尊重」二字。

請繼續往下閱讀...

花蓮縣議會第19屆議員去年底上任，33名議員有18名議員是首次當選的新科議員，在今年5月召開第一次定期大會時，預備會就有資深議員王燕美、新科的楊華美等提案討論，將總質詢6個整天改回18屆以前的慣例12個半天，但當時並未翻案成功。

本屆第2次定期會今起開跑，但議程「翻案」說甚囂塵上，縣府「如臨大敵」還傳出官員拜訪議員勸說。今天上午預備會中，議員黃馨提案，總質詢議程再從「6個整天」改回上1屆前的「12個半天」，再度引起兩派爭論，議員徐雪玉、徐東昇要求應記名舉手表決，議員陳英妹、葉鯤璟、笛布斯．顗賚、邱光明等都支持「維持6個全天」，認為不管6天、12天，議員一樣質詢50分鐘，並沒有受影響。

新科議員楊華美直言，雖然不管是6個全天、或裁成12個半天都是合法，但她上次定期會質詢被排到下午是第6個上台，她發現官員都已筋疲力盡、沒力氣，甚至已經「恍神」，無法好好理解並答覆議員的問題，選民也向她反應，因此她認為回歸「理性、客觀」討論，並支持12個半天！

議員蔡啟塔、民進黨議員莊枝財直言，「這是議長用行政命令就能解決的事情」，並要求議長硬起來，不能讓花蓮縣議會再被縣民取笑為「花蓮縣政府議事組」！議員莊枝財更要求縣府「給議會一點尊重好嗎？」、「縣府不要再把手伸進議會」、「縣府能夠放手嗎」？

議員王燕美也批評說，擁護總質詢6天的議員，「不要再老是拿南區的議員當藉口」，因為就算總質詢縮短成6天，「但是天天都還是要簽到」。她強調，出來選舉就是要替選民服務，「不能一昧巴結、逢迎縣府」。

縣議會議長張峻最後直接敲議事槌決議「直接改十二個半天」！張峻說，第一次定期會已有議員預備會提案，當時他直接決議維持「6個全天」試試看。張峻說，本屆有18個新科議員，不曾經歷12個半天的總質詢，因此當場決議「改回12天」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法