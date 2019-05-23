花蓮國中小屋頂種電 教育處：將採全縣統一招標

2019-05-23 15:06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府過去對太陽能光電設施在校園屋頂設置，態度趨向保留，花蓮縣議員黃振富今在議會質詢，每年都看到學校爭取經費做屋頂的防水、防熱及防漏設施，但因經費龐大只能逐年爭取，若能做太陽能發電可創造「雙贏」，廠商還可回饋電費給學校。縣府教育處代理處長李裕仁說，目前正訂定作業要點，未來全縣國中小採取統一招標。

配合國家的再生能源政策，教育部鼓勵國立學校、機構屋頂租給太陽能公司發電，花蓮縣目前包括國立花蓮高農、國立花蓮特教學校、花蓮女中等學校都出租學校屋頂，給太陽能廠商設置太陽光電系統；但中小學校的屋頂種電則停滯不前。前縣長傅崐萁曾在議會答詢時認為「不宜」，理由是花蓮發展觀光，若屋頂裝設太陽能板可能影響景觀，且政策可能隨政權更迭改變。

黃振富認為，花蓮是窮縣，每年都有學校需經費維修校舍屋頂漏水，進行防水、防熱及防漏，經費有限需逐年編列，1年8000萬只能做幾所學校。他說，有太陽能公司前往宜昌、化仁、平和國中以及明義、中華等國小評估過，廠商協助搭建鋼鐵構造屋頂裝設太陽能板，做屋頂防漏，裝置損壞由廠商負責，發電賣給台電，售電收入的10％到15％給學校，學校每月平均有1萬5000元的電費回饋。

黃振富說，校舍屋頂種電不僅能讓花蓮縣政府節省校舍防漏水的施工經費，也能替學校挹注電費收入，達到雙贏。他上個會期曾責成教育處去外縣市考察，希望教育處提出整體解決方案。

花蓮縣長徐榛蔚答詢說，花蓮的太陽能發電量夠不夠，現在自由經濟市場，業者可自己評估，由於上個會期議員建議，教育處已到外縣市參訪交流，縣府也已經評估制定作業要點，未來將採全縣中小學統一招標。

縣府教育處代理處長李裕仁也說，目前首先制定太陽能裝在校園的作業要點，請各校調查可使用的屋頂，未來校園太陽能光電案將採取全縣統一招標，由於花蓮各學校因為地理位置不同，日照情況不一，為了避免發電回饋優惠不均等，將統一回饋標準，且設置太陽能會分成兩個梯次，第一梯次會先從有使用執照的建築開始。

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