花蓮文面國寶剩1人 縣議員促建文面文史館

2019-05-27 14:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕泛泰雅族獨有的文面文化，隨著文面國寶的逐漸凋零，花蓮縣僅存98歲文面國寶林智妹還在世，全國也只剩2人，是活的歷史見證人，花蓮縣議員許淑銀今質詢要求花蓮縣府應比照苗栗縣，除了儘快留下動態影像及文字紀錄，並敦促縣府在秀林鄉富世村成立全國第一座縣級文面文史館。對此花蓮縣長徐榛蔚說，今年將會寫計畫向文化部爭取經費。

花蓮縣議員許淑銀舉苗栗縣為例，強調苗栗很重視文面文化，也拍攝文面老人珍貴的紀錄影片、發行紀念郵票，她質問「花蓮到底在文面文化做了什麼努力？到現在文化局網站的資料都還是10幾年前的調查內容？」許淑銀說，花蓮目前只剩1位文面國寶林智妹，文化局可以好好把握最後的機會，為老人留下最後最珍貴的生命史紀錄嗎？

許淑銀說，文化局針對花蓮縣出土的數萬件考古文物，已協助壽豐鄉公所籌設花蓮縣考古文化館，從2016年籌設陸續爭取7000多萬元經費，讓花蓮的考古文物「有家了」，但文面文化的家在哪裡？她希望爭取花蓮縣成立全國首座的縣級原住民文面文史館，讓文面文化的文物、遺物有妥善典藏及展示空間。

許淑銀說，文面文化館的地點「幫縣府想好了」，可設置在秀林鄉公所在台九線富世加油站對面的太魯閣文創園區，該地是日治時代電力公司為了立霧溪發電計畫所興建的宿舍，共有8棟建築，秀林鄉公所已修繕其中2棟使用，土地也已從台電撥給秀林鄉公所，希望縣府妥善利用閒置空間，希望比照松園別館、慶修院的成功經驗，也可以結合周邊的富世遺址、太魯閣國家公園，設計文化知性之旅，活絡在地觀光產業。

花蓮縣文化局長江躍辰說，將全力配合向文化部爭取經費，成立文面文史館。他也說，文化局在2009年、2016年依文資法，陸續公告古阿采、方阿妹、陳清香、邱春妹、鄭好妹、林智妹共6人為「文面傳統保存者」，10年來耆老逐一辭世，目前只剩設籍花蓮卓溪鄉立山村的98歲賽德克族林智妹阿嬤在世，林智妹因晚報戶口，實際年齡超過百歲，原居地在秀林鄉陶塞部落，額頭的文面已被日人強迫抹除。江躍辰說，訪視得知林智妹目前和女兒住在新北市中和，目前雙腿無力需臥床，文化局也將進行紀錄片等拍攝工作。

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