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國苗盟提16歲前孩子國家養 網怒轟：錢哪來？

全球生育率普遍下降，成為各國關注的議題。圖為示意圖。（路透）

全球生育率普遍下降，成為各國關注的議題。圖為示意圖。（路透）

2019-11-04 13:08:16

〔即時新聞／綜合報導〕國家護苗聯盟昨（3）日在凱道發起推動「護苗嘉年華、全家歡樂遊」活動，會中並主張效仿日本，提出「16歲以下小孩國家養」政策。這項主張在網路引發議論，網友們紛紛批評「生育率推給全民買單是怎樣？」、「從出生到死亡通通國家養好了」、「先算算要花多少錢吧」等。

《鏡週刊》報導，國家護苗聯盟昨在凱道發起推動「護苗嘉年華、全家歡樂遊」活動，國家護苗聯盟召集人何俊元聲稱「「多數的年輕人有勇氣為愛結婚，卻沒有勇氣為愛生小孩。」何也表示，台灣生育率逐年下降，已成為全球排名倒數第一，他主張台灣政府應效法日本，讓16歲前的孩子學費、醫療費全免，並需每月給付補助金。

受邀到場的孫文學校校長張亞中更稱，顧好幼苗是大事中的大事，不必增加稅收，只要我們有好的兩岸政策，追求兩岸和平，就可以將大量軍事費轉用於照顧未成年的國民幼苗。

這則消息事後引發網友議論，質疑國苗盟的主張要如何達成，紛紛留言批「先把成本列出來再說」、「乾脆改成社會主義」、「重點是錢哪來?」、「生小孩是靠勇氣就行的嗎」、「父母沒空，就都丟給國家？」等。

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