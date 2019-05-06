10年少了一個北斗鎮！ 彰縣有請註生娘娘「催生」

2019-05-06 13:04

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣人口持續減少，10年前還有131萬4300多人，迄今只有127萬5600多人，足足少了一個北斗鎮（3萬3000多人），為了提高縣民生育率，縣府和彰化市公所出奇招，在百年古剎開化寺辦理「幸福加持‧祝生好孕」活動，希望透過寺內的註生娘娘，提高生育率！

彰化縣為目前六都之外人口最多縣市，但近年來也飽受生產率下降以及人口外移之苦，前縣長魏明谷推動「疼子333」（生一胎補助3萬，育兒補助每月3000元，直到3歲為止）政策，4年來斥資近20億元，生育率不但沒提高多少，甚至到小孩3歲之後不能領取補助時，有10%以上戶籍立刻遷移出彰化。

面對人口持續減少的壓力，彰化縣府和彰化市公所在百年古剎開化寺辦理「幸福加持‧祝生好孕」活動。縣長王惠美指出，常聽到不少夫妻努力了幾年，還是沒有消息，除了一般的醫療之外，如果讓神明來加持，應該有不錯的功效，因此台語俗諺中有「亦要神、亦要人」之說法。此次由縣府提供贈送「好孕包」，市公所提供贈送「小金鏟」，在特定節日贈送登記結婚的新人，希望讓新人早生貴子。

王惠美更強調，彰化縣一年大約有7、8000位新人登記結婚，一年大約1萬多位小嬰兒誕生，現在少子化的問題越來越嚴重，希望新人拿到「祝生好孕包」，能夠早日生子。

彰化市長林世賢表示，開化寺有近300年歷史，廟宇中的註生娘娘，可說是全彰化最靈驗，公所與縣府共同配合，送900支的小金鏟，希望彰化的出生率能夠提升。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/