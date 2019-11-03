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母雞掃街！柯文哲三重走透透 「小朋友界」識別度超高
2019-11-03 19:56:38
〔記者邱書昱／新北報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天下午到新北市三重，陪同台灣民眾黨立委參選人李旻蔚參拜南聖宮，隨後從三重區公所徒步走到綜合運動場，沿路不少年輕家長搶著握手、合影，有趣的是，不少在公園內溜冰的小朋友們馬上認出並大喊柯文哲的名字，讓柯P露出驚訝的笑容。
柯文哲抵達南聖宮，現場已排滿等著簽名、合照的民眾；他在致詞中替李旻蔚大力拉票，直呼要讓認真的年輕人做事，最重要的是李旻蔚從小在三重長大，這裡對她是非常熟悉的地方，「希望鄉親給在地女兒一個機會」。
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李旻蔚也說，畢業出社會後就在爸爸、新北市議員李余典身邊服務8、9年的時間，堅持要認真、用心做事，不能只是出一張嘴，未來如果進入立法院會替三重爭取更大的福利。
柯文哲與李旻蔚也到附近的三重綜合體育場散步，李細數當年爸爸爭取的各項建設，看見體育場內許多民眾散步、運動，令柯不時發出「哇」驚呼；走到溜冰場時，更有家長和柯握手時說下次一定投給你。