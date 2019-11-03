網傳李旻蔚與小英合照看板 柯文哲：人各有人情世故

台北市長柯文哲今天為台灣民眾黨提名的三重立委參選人李旻蔚站台、拜票。（記者陳心瑜攝）

2019-11-03 16:45:33

〔記者陳心瑜／新北報導〕台北市長柯文哲今天為台灣民眾黨提名的三重立委參選人李旻蔚站台、拜票，並至義天宮參拜。網路流傳李旻蔚掛上和蔡英文總統合照的看板，遭民進黨新北市黨部斥「混淆民進黨支持者認知」，李旻蔚今再度澄清，看板是支持者製作，也表示10月30日才拿到與柯的合照，還在調整和柯合成的看板版型，柯文哲則說，合成照都由候選人自行處理。

李旻蔚的父親是民進黨新北市議員李余典，脫黨參選挑戰民進黨籍立委，令本區選情備受關注。

請繼續往下閱讀...

至於是否擔心介意黨內候選人挺蔡英文？柯文哲則說，世上每個人各有人情世故，不是只有政黨，還有親戚、朋友、同事等，像是他在議會被質詢就說，「知道高嘉瑜支持蔡英文，但是我也沒有妨礙我支持高嘉瑜」，所以人各有人情世故所，人生不一定要一刀切，活在世界上不要那麼嚴肅。

李旻蔚也澄清此事為「抹黑」，表示看板真的不是她做的，最近才在重陽路和力行路口掛了第一面看板，而對於此事，有人說是蔡總統的支持者，希望支持旻蔚的年輕人也站出來，也有人認為是對手刻意抹黑，但她相信，年輕人就要做對的事情，按照自己的選舉步調，說服選民。

李旻蔚也引述柯文哲所說「這不是藍綠混戰、白綠混戰」，希望把最真實的自己，最能說服市民的展現出來，她在三重長大、現在也住三重，會更積極獲選民認同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法