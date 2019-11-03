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首頁　>　政治

柯文哲首度為李旻蔚站台︰鯊魚應付得很好

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，3日下午至三重為黨籍新北市第三選區（三重103里）立委參選人李旻蔚站台。（記者陳心瑜攝）

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，3日下午至三重為黨籍新北市第三選區（三重103里）立委參選人李旻蔚站台。（記者陳心瑜攝）

2019-11-03 17:16:18

〔記者陳心瑜／新北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，今天下午至三重為黨籍新北市第三選區（三重103里）立委參選人李旻蔚站台，柯文哲直誇李旻蔚台風穩健，「應付鯊魚應付得很好」，表示台民黨很多提名人是新人，講話都會緊張得結結巴巴，但李旻蔚台風穩健，家學淵源，從畢業就是父親的得力助手。不僅年輕，又有幹盡，對公共事務更有一定了解。

而外界解讀三重選情為「白綠混戰」（李旻蔚、余天），恐讓藍營參選人李翁月娥漁翁得利？柯文哲回應，想那麼多幹嘛？不用想那麼多，候選人只把自己最好的一面拿出來，想著怎麼取得勝利就好。

不過，柯文哲坦言，區域立委選舉「蠻辛苦的」。

柯文哲今天下午和李旻蔚至三重義天宮參拜、座談，接著至三重南聖宮參香，並品嘗三重小吃今大魯肉飯，最後從三重區公所步行至綜合運動場徒步掃街拜票。

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