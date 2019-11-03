蘇揆苗栗贈紅包藍綠歡呼 民眾黨朱哲成批「大撒幣選舉」

行政院長蘇貞昌今承諾全額負擔苗栗造橋交流道經費，民眾黨苗栗立委參選人則質疑是「大撒幣選舉」。（朱哲成提供）

2019-11-03 19:14:26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕行政院長蘇貞昌今早赴苗栗，承諾負擔增設造橋交流道、聯大路改善、西湖龍壽橋新闢全額12.4億，免除苗栗縣政府2.54億的地方配合款，但台灣民眾黨苗栗第一選區立委參選人朱哲成認為，造橋交流道受限地方撥不出配合款，卡關多年，但卻在選舉年一舉通過，質疑是「大撒幣選舉」。

國道1號原造橋收費站因2013年國道計程收費上路後廢除，原先站旁的公務便道也封閉，使得造橋鄉被省道、國道、高鐵等縱貫道路分割，缺乏橫向聯繫道路，再加上鄉民要上國道皆須至15公里外的頭份或頭屋交流道，十分不便，因此地方爭取增設造橋交流道聲浪不斷。

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朱哲成表示，此案從馬英九政府直至現今蔡英文政府都未獲進展，但卻在今年中民進黨總統初選階段，蔡英文總統私會苗栗大老傅學鵬、苗栗縣長徐耀昌及藍營地方首長後，一切卻有了變化，除了徐耀昌圖利罪二審逆轉無罪外，今天又有蘇貞昌來送禮，一舉通過造橋交流道案，也額外借30億給苗縣府。

朱哲成批，苗栗地方資源握在國民黨、中央資源則在民進黨，大家都精準挑選舉年拋出各項福利，雖然感謝政院願支持苗栗建設，但也希望人民納稅錢用對時間，以免落入「大撒幣選舉」，另也呼籲苗縣府應注重財政紀律，避免地方建設還得看執政黨臉色。

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