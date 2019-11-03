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「台灣戰警」陳癸佑選立委接地氣 林佳龍掛保證

交通部長林佳龍（左2）稱讚警察出身的南投立委參選人陳癸佑（左3），了解基層，最接地氣，將會是個好立委。（記者張協昇攝）

交通部長林佳龍（左2）稱讚警察出身的南投立委參選人陳癸佑（左3），了解基層，最接地氣，將會是個好立委。（記者張協昇攝）

2019-11-03 15:03:48

〔記者張協昇／南投報導〕2020年民進黨總統參選人蔡英文暨立委參選人陳癸佑南投市聯合後援會，3日舉行成立大會，交通部長林佳龍助講時稱讚警察出身的「台灣戰警」陳癸佑，了解基層，最接地氣，且擔任水里鄉長任內擅於理財，公所財政由負轉正，並積極推動觀光建設及地方創生，不像對手只會全國趴趴走，沒有對選民負責，因此他向選民掛保證，陳癸佑這樣的好人才一旦當選立委，一定有能力為地方爭取預算及各項建設。

林佳龍也指出，像陳癸佑積極爭取的觀光鐵道延伸計畫，已經國發會審查通過，將由高鐵田中站銜接台鐵二水站，再接通到南投縣來，另集集線石虎彩繪列車也已打響知名度，行銷到國際，由於南投縣是觀光大縣，一旦陳癸佑當選立委，蔡英文總統順利連任，交通部也將全力配合推動南投縣的各項交通與觀光建設。

蔡英文暨陳癸佑南投市聯合後援會，今上午成立，由縣議員陳翰立擔任主委，包括行政院中部辦公室副主任湯火聖、縣議員陳昭煜、羅美玲及民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠等人均出席，現場湧進上千支持民眾，座無虛席。

2020年民進黨總統參選人蔡英文暨立委參選人陳癸佑南投市聯合後援會，3日舉行成立大會，現場湧進上千支持民眾，座無虛席。（記者張協昇攝）

2020年民進黨總統參選人蔡英文暨立委參選人陳癸佑南投市聯合後援會，3日舉行成立大會，現場湧進上千支持民眾，座無虛席。（記者張協昇攝）

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