對手諷靠打架、打麻將爆紅 神力女超人這樣說…

2019-09-20 20:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投立委第二選區（濁水溪線7鄉鎮市）民進黨派出水里鄉長陳癸佑，對戰有「神力女超人」之稱的國民黨立委許淑華，陳癸佑近日抨擊，許淑華的高知名度是靠立法院「打架」，以及到峇里島「打麻將」而來，認為選民將會檢視她過去的政績。許淑華則指對手「冷飯熱炒」，立院事件已是2年前的事，打麻將也只是過年的家庭娛樂，有關對手的指教她都尊重，但仍盼選戰能回歸理性，以實質政見爭取選民認同。

陳癸佑說，南投濁水溪線是「超級艱困選區」，對手是擁有全國超高知名度的許淑華，例如許在立法院打架，或是到峇里島打麻將，都讓她聲名大噪，但即便如此，選民仍會檢視許淑華過去的政績，像是擔任南投市長任內，就累積近3億元的負債。

陳癸佑說，他擔任水里鄉長4年，就還掉9000多萬元債務，鄉庫還有盈餘6000多萬元，不僅建設沒有減少，老人、兒童福利還增加，認為選民會檢視實質政績，投票給對的人。

許淑華則回應，有關南投市長任內的負債，在過去2次立委選舉時，她都有說明過，其實就是爭取地方建設時，市公所必須支付的配合款，只要建設經費高，相對的配合款也會增加，她是為了爭取如國道3號南投交流道等地方大型建設，市公所才會支應較多的建設配合款。

至於南投納骨塔部分，在投資建設後，近來市公所已經開始回收，並且看得出成果，她認為身為地方首長的陳癸佑，應該也能理解爭取建設必須付出成本，或是有不可避免的開銷才是。

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