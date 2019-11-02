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專治立院「打嘴巴」 卓榮泰力挺陳癸佑PK許淑華

民進黨主席卓榮泰（中）為南投第二選區立委參選人陳癸佑（左）輔選，盼選民支持陳進入國會，若未來立院再有人打嘴巴，就讓陳處理。（記者劉濱銓攝）

民進黨主席卓榮泰（中）為南投第二選區立委參選人陳癸佑（左）輔選，盼選民支持陳進入國會，若未來立院再有人打嘴巴，就讓陳處理。（記者劉濱銓攝）

2019-11-02 15:49:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨主席卓榮泰今下鄉到南投水里鄉，為南投第二選區立委參選人陳癸佑成立競總站台，卓榮泰說，陳癸佑是警官出身，充滿正義感，擔任水里鄉長不只還清公所負債，還有盈餘，清廉會持家，希望好人才能進入國會，若立院再有人打嘴巴，就讓他處理，引發在場支持者熱烈回響。

卓榮泰表示，陳癸佑的對手是尋求連任的立委許淑華，加上南投是國民黨主席吳敦義的故鄉，吳一定會全力輔選，甚至已經喊出南投全壘打，希望民進黨的支持者一定要有信心，全力支持小英與陳癸佑，以及第一選區的立委蔡培慧，讓2020的大選，從台灣的中心南投開始翻轉。

卓榮泰也說，過去1年多來，看到立委許淑華為了韓國瑜南北奔波，對地方明顯疏忽，以前許在擔任南投市長任內，也超支很多預算，兩相比較，陳癸佑一定有條件、有能力進入國會，為更多南投鄉親服務。

國民黨立委許淑華，2年前在立法院對民進黨立委邱議瑩呼巴掌，引發全國關注，許淑華也因此被網友封為「神力女超人」，卓榮泰今替陳癸佑站台，除了力挺陳癸佑PK許淑華，也希望能在「鐵板一塊」的南投藍軍大本營，衝高民進黨選舉氣勢。

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