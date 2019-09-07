[即時]「神力女超人」許淑華 外型亮眼從政才要更用心

2019-09-07 23:22

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣第二選區（濁水溪線7鄉鎮市）現任國民黨立委許淑華，明年大選爭取立委連任，去年九合一選舉，許淑華在韓國瑜高雄造勢場，一身亮麗「神力女超人」裝扮聲勢大漲，成為全國知名政治人物，曾有選美經歷的許淑華表示，俊男美女在選戰中一定有優勢，不過當選後的問政能力，才是考驗的開始，必須加倍用心，提升問政專業，才不會讓優勢變負擔。

許淑華從政多年，先後擔任過南投縣議員、南投市長、立法委員，素有政壇「漂亮寶貝」之稱，早在1996年，就當選中國小姐第4名，近年還有「神力女超人」的稱號，成為家喻戶曉的政治人物。

許淑華表示，在她從政之初，年輕外貌與選美經驗，確實在選舉有加分作用，但當選後的問政力與專業表現，才是考驗的開始，她必須更認真，比別人付出更多，才不負選民期待。

但她從政多年，有關外貌的問題，早就被討論過了，外界已經不會在她的外型上作文章，現在會討論的，都是政壇的新生代、新面孔，例如蔣萬安、吳怡農等。

她認為，俊男美女參與選舉，有一定優勢，特別是參選者眾的選情，或是多樣選舉合併舉行的選戰，外型亮眼比較有機會獲得關注，若加上親和力足、願意勤跑，與選民互動熱絡，就有機會脫穎而出。

至於成為全國知名政治人物，或被封為「神力女超人」，是否會有盛名之累，許淑華說，雖然擁有全國知名度，但有時候卻可能會被對手以「志在全國」來做政治操作，但她自認在南投經營許久，很多人都認識她，也知道她的政績，她也沒有要離開南投，相信透過持續耕耘勤跑，一步一腳印服務地方，外界就會知道她對南投的用心與付出，謠言會不攻自破。

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