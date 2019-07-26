許淑華「逆天長腿」LINE貼圖竟找嘸長腿... 本尊說話了

2019-07-26 16:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕明年大選逼近，南投縣立委參選人也打起網路空戰，有「神力女超人」稱號的國民黨立委許淑華，今就推出手機LINE貼圖，並有「女超人」與「逆天長腿」2種款式，只是在「逆天長腿」貼圖中，卻找不到長腿貼圖，反而是「女超人」版本才有，有圖文不符之嫌。

對此，許淑華解釋，「逆天長腿」貼圖原本的名稱是KMT許淑華，但因LINE公司在貼圖使用上不希望有政黨色彩，因此貼圖名稱才會改為「逆天長腿」，雖然該款貼圖沒有凸顯長腿，但民眾可在另款「女超人」貼圖上找到。

許淑華今年初才推出慈善月曆，將義賣所得全都捐給弱勢團體，此次則是推出手機LINE貼圖，同樣要為公益盡一份心力，貼圖所得將捐給南投家扶中心設置兒少培力館，並將定期公佈下載次數與轉帳金額，號召粉絲多多捧場。

許淑華也說，此次推出LINE貼圖的圖案設計，都是和生活情境有關，並以逗趣搞笑方式呈現，盼讓民眾會心一笑，獲得共鳴。

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