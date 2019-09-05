9/8首度造勢 許淑華爆韓國瑜最擔心這件事

2019-09-05 10:15

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜即將於9月8日在新北舉辦首場造勢，國民黨立委、韓國瑜北辦副執行長許淑華今表示，韓國瑜非常緊張，最擔心的是「沒有人來」，但她都向韓打強心針。

許淑華今接受廣播節目專訪，對於韓國瑜支持度民調低迷，引發藍營焦慮，許淑華說，民調會參考，但在黨內初選時就有很多不知名民調，不知道哪個正確，所以她都告訴支持者不用看民調了，韓國瑜支持度並沒有減低。

許淑華說，韓陣營自己有做民調，韓國瑜的支持度固定有3成左右，有變化的是蔡總統的支持度確實有上升，跟香港「反送中」議題有關，但局勢越混亂，支持者的心要堅定。

許淑華強調，作為政治人物本來就要受到人家的監督，但韓國瑜受到檢驗的程度，超過一般公眾人物的情況，台灣政治史上沒有一個人有這樣遭遇，韓不得憂鬱症就很厲害了，還能維持這樣的支持度很不容易。

現場開放民眾Call in，有民眾建議韓國瑜應該回到選高雄市長期間的「愛與包容」，並把市政部分做好，許淑華則回應，認為對於很多似是而非的傳聞要去處理，如果不作動作會擴散，必須要採取某些手段，律師團要有一定作為，但不代表韓不再是「愛與包容」。

對於9月8日的造勢，許淑華表示，她並不煩惱前後兩任新北市長朱立倫、侯友宜來不來，但煩惱的是人來的多不多，韓國瑜自己也很緊張，還私下問她人多不多，但她要韓安心，人一定多的，希望最少要20萬人。

關於黨內整合問題，許淑華表示，鴻海創辦人郭台銘去領表已經滿確定的，但有人認為郭參選對韓陣營比較緊張，因為大家系出同門，但也有人認為藍綠對決情況對韓陣營比較困難，加上第三組人選，不一定不好，但現在判斷還太早。

許淑華強調，國民黨不可能有「換柱2.0」，郭台銘如果獨立參選，要考慮有沒有立委當後盾，即便檯面上有友好的立委，也不可能幫郭站台。

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