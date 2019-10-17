中華民國台灣「父母論」 南投水里鄉長獨特見解…

2019-10-17 13:03

〔記者謝介裕／南投報導〕總統蔡英文「『中華民國台灣』是社會最大共識」的論述發表以來，頻頻遭藍營人士質疑與選舉、選票有關，獲民進黨徵召將與國民黨「神力女超人」許淑華，在南投縣立委第2選區一較高下的水里鄉長陳癸佑，除了深入社區辦理座談會與民眾搏感情以外，一席中華民國台灣「父母論」，也深獲鄉親認同，稱讚：「真是精湛見解」！

陳癸佑說，民眾出國時都會看到綠色的護照上面有6個金色的字「中華民國護照」，它代表著早期「男主外」的父親角色，不過，到了國外被問到是哪裡人時，相信絕大多數的民眾都會毫不猶豫地說出「台灣」。

隨著時代進步、轉變，現在已是女性意識抬頭的社會，不再侷限於男主外、女主內的舊觀念，若說「中華民國」是「父親」的代表，那麼「台灣」便象徵「母親」，而且還有生育功能，所以國內所生產的產品才會寫著「Made-in-Taiwan」。

在此前提下，中華民國及台灣是同等的重要，也似同父母養育大家成長、茁壯，尤在香港反送中陳抗事件中，大家更應為捍衛「父親」中華民國的主權獨立，以及「母親」台灣的民主自由努力。

南投縣蔡英文總統競選總幹事陳錦倫聞後，對於陳癸佑的「父母論」也予以高度肯定，更強調，韓國瑜甫當選高雄市長便要參選2020總統，才會被外界譏諷是「落跑市長」，而陳癸佑與韓最大差別在於獲鄉親信任，已成功連任水里鄉長，且為了擴大服務層面才接受民進黨中央徵召「單挑」國民黨立委許淑華，也希望鄉親給他一個進入國會為大家喉舌服務的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法