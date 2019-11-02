民進黨陳癸佑對戰許淑華 批韓如「假乩童」、國政團當「桌頭」

民進黨南投第二選區立委參選人陳癸佑（中），在南投水里成立競選總部，並獲黨主席卓榮泰（左二）授旗，陳痛批韓國瑜陣營猶如「乩童桌頭」，到處亂開選舉支票，發言出包才由國政顧問團消毒。（記者劉濱銓攝）

2019-11-02 14:46:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨2020總統參選人蔡英文、立法委員參選人陳癸佑的水里聯合競選總部今在水里夜市廣場舉行成立大會，陳癸佑除抨擊對手國民黨立委許淑華，常跟著韓國瑜造勢，似乎不關心地方，也痛批韓國瑜猶如「假乩童」，到處開選舉支票，一旦發言出包，就由國政顧問團出面當「桌頭」，幫忙消毒，韓則是順勢「退駕」，面對失言一概否認，希望選民看清韓的真面目，支持小英總統，並讓他進入國會，翻轉南投政局。

陳癸佑表示，台灣現正面臨「今日香港、明日台灣」的價值選擇，人民應思考要選擇自由民主，還是香港的一國兩制。

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陳也痛批韓國瑜，當初到香港竟去中聯辦，到那個宣傳一國兩制的地方，選民若投票給親中的韓國瑜，像韓因農舍出問題，就把農舍賣了，若台灣出問題，台灣也有可能被賣掉。

希望選民能夠支持小英總統守護台灣主權，並讓民進黨國會過半，成為小英執政的後盾，縱使南投是艱困選區，只要凝聚大家的力量，一定能夠突圍勝選。

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