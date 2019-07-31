扭轉膽怯觀感 南投綠營2人爭戰「神力女超人」

2019-07-31 09:40

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨中央黨部就南投縣立委第2選區人員首度展開徵詢作業，水里鄉長陳癸佑及民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷2人，均積極向中央表達爭取提名的意願，究竟誰能出線？尚有待進一步評估，不過，可確定的是綠營絕對會有人參選，至少可扭轉外界以為畏懼國民黨立委「神力女超人」許淑華的不佳觀感。

南投縣立委選舉區分第1選區（烏溪線6鄉鎮）及第2選區（濁水溪線7鄉鎮市），民進黨辦理第1選區初選登記時，不分區立委蔡培慧毫無懸念參與登記，將對上國民黨尋求連任的立委馬文君，然而，第2選區竟然「掛蛋」，不但引發綠營基層黨員焦慮、不安，甚至還讓人有「不戰而降」之疑慮。

現年30多歲的曾琮愷指出，他是一介平民出身，沒有任何權貴背景，只有為南投鄉親打拚的滿腔熱血，反觀，國民黨在南投縣立委第2選區提名的人選，則是韓國瑜輔選大將「神力女超人」許淑華，且在「權貴」背景加持下，從縣議員、南投市長迄立委的政壇之路一路順遂，甚至現在都在準備挑戰下屆縣長，因此，他建議民進黨中央黨部以不同的思維在南投縣立委第2選區的提名，來上一場「平民」與「權貴」之戰，進而為藍營在南投一黨獨大的政治生態帶來改變。

由於曾琮愷與陳癸佑2人都出身水里鄉，且陳癸佑連任水里鄉長以來，也深受鄉民愛戴，2人實力在伯仲之間，不過，彼此也承諾未來誰代表綠營出征，也會全力支持。

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