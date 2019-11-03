柯文哲台南行未公開行程 被爆「密會」議長郭信良

南市議長郭信良說，他與柯文哲市長見面，只是吃飯聊天，也有旁人在場，並非什麼「密會」。（記者蔡文居攝）

2019-11-03 13:07:08

〔記者蔡文居／台南報導〕台北市長柯文哲昨天到台南為民眾黨台南市立委第一選區參選人顏耀星助選，今天傳出昨晚還到台南永康桂田酒店「密會」無黨籍台南市議長郭信良。

郭信良今天參加一場在台南市議會前舉辦的農特產品展售會，面對媒體詢問，郭信良證實確有與柯文哲見面吃飯，但澄清並非「密會」，而是他邀請柯文哲吃飯、聊天。

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郭信良表示，他和柯文哲算是老朋友了，過去他有一些市民的服務案件，因涉及台北市政府的業務，當時透過台北市議員的介紹而認識柯市長，之後到台北時，也與柯見過幾次面，大家也都很熟。

郭信良說，這次柯市長來台南，他盡地主之誼，請他吃個飯，這是人之常情，彼此只是見個面、聊聊天，並未觸及選舉情事，柯也沒有請他支持民眾黨，就是吃飯聊天。昨晚也有旁人在場，在場者包括北市府顧問蔡壁如，有4、5人在場，並不是什麼密會，大家不要緊張、想太多。

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