藍綠白對決台南行程巧 柯文哲：我也不知為何

台北市長柯文哲也到台南助選，為粉絲簽名。（記者楊金城攝）

2019-11-02 12:18:08

〔記者楊金城／台南報導〕總統蔡英文、前行政院長賴清德今天在台南首度同台為林俊憲助選，國民黨總統參選人韓國瑜也到台南為洪秀柱助選，連台北市長柯文哲也到台南為顏耀星助選搶票，藍綠白在台南對決，行程安排很巧，柯文哲笑著說：我也不知道為何？

柯文哲今天輔選台灣民眾黨挑戰台南市第一選區的立委參選人顏耀星，柯文哲上午先前往新營太子宮參拜，參觀台灣花果盆栽展。

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今天蔡英文、賴清德、韓國瑜、吳敦義等大咖都在台南助選，台南警方維安勤務繁重，連柯文哲在台南溪北一整天的助選行程，也有警方維安。

對於蔡賴、韓吳、柯怎如此巧合排在同一天輔選？柯文哲也笑著說：「I don't know why？」

柯文哲下午還將前往東山區品嘗知名的東山鴨頭，參加東山咖啡節活動喝東山咖啡、後壁泰安宮參拜、參訪芳榮米廠，晚間再到新營夜市與粉絲互動。

顏耀星表示，「民眾優先，人民最大」不僅是他這次競選的主軸，更希望政治人物能回歸政治為民服務的本質。對於這次參選遭有心人士抹黑說「背骨」，顏耀星強調說「我的骨是台灣、是台南、是溪北家鄉。我一直在這裡為人民的生計想辦法，何來背骨之說？」希望鄉親給他機會，溪北選區「讓專業的來」。

台北市長柯文哲（左三）今到台南溪北為顏耀星（左四）助選。（記者楊金城攝）

柯文哲今天也在台南助選、參訪。（記者楊金城攝）

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