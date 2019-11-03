徐永明稱與民眾黨有合作空間 柯：沒接到消息

台北市長柯文哲表示，沒有接到時力黨主席徐永明要合作的消息。（記者方賓照攝）

2019-11-03 11:22:58

〔記者陳璟民／台北報導〕時代力量黨主席徐永明在10月26日指和台灣民眾黨是競爭對手，「要把人從民眾黨撈回來」，近日卻說跟民眾黨有合作空間，對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲今早受訪表示，他不曉得，沒有接到消息，要問徐合作的項目是什麼、要怎麼合作？像是時力的居住正義、房屋稅的主張，和他的想法滿接近的，我們活在世界上不可能每一件事情意見都相同，也不可能都相反，意見相同的可以合作，這也滿正常的。

至於囤房稅，柯說，市府會送個議案到議會，目前在討論是不是恢復稅率1年1.5％，上次議會延長到3年，而可以賣出去的房子，大概1年就賣出去了，若1年以上還未賣出，是否視為未出售的商品，這個就有意見。

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媒體又問，柯文哲以前也和民進黨合作過，後來「白綠合作」破局，會不會影響跟時力合作有陰影。柯回應，白綠合作破局也不是全破，他在綠營裡面還是有很多好朋友，有些人要參選立委，他也表達支持，這個世界不是兩元的世界，不要一刀切，慢慢讓台灣成為多元開放社會是他的目標。

不過，民進黨副秘書長林飛帆本月1日說不要相信藍色、淡藍色，也不要相信白裡透紅（暗諷柯文哲親中），對此，柯文哲說，當前台灣社會當然不能說百分之百是台灣派，但是他相信包括新住民、1949年那批移民潮，目前生活在台灣的人，97％是台灣派，是台灣主體、台灣優先的人，林去分中國派、台灣派的發言，還是意識形態的操弄，就是他講的販賣芒果乾（亡國感），是典型的扣帽子，一慣的拿藍綠統獨在做選舉操縱。

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